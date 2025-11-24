CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. İşte Hacıosmanoğlu'nun sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 11:10
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI

ASpor CANLI YAYIN

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ:

"BİLEN DE BİLMEYEN DE KONUŞUYOR"

"Biz çocuklarımıza, gençlerimize temiz Türk futbolu bırakma adına başlatmış olduğumuz, Türk futbolunda milat diyerek çıktığımız bu kutsal görevde günlerdir bilen de bilmeyen de konuşuyor. Bilgi sahibi olan da olmayan da konuşuyor. Önemli olan bu değerli harekete, kimin ne kadar katkı sunduğu..."

"TÜRK FUTBOLUNU TEMİZ BIRAKMA VEBAL BORCUMUZ VAR"

"Biz bu hareketi başlattıktan sonra bir açıklama yaptık. 'Bu kutsal görev ne birey ne de kurumların kendilerine menfaat devşirme alanı olmasın, temiz Türk futbolunu hep beraber katkı sunarak mutlu yarınlara ulaşalım' dedik. Biz bu yola girerken, bundan zarar görecek kulüplerimiz, spor camiasında zarar görecek insanlar olacağı bilinciyle girdik. Amacımız, şahsımın ya da çalışma arkadaşlarım demir atmaya gelmedik bu göreve. Cenab-ı Allah nasip ediyor, nasip ettiği sürece gençlerimize, çocuklarımıza Türk futbolunu temiz bırakma vebal borcumuz var. Cenab-ı Allah'ın nasip ettiği sürede hizmet etmeye çalışacağız."

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
