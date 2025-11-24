İbrahim Hacıosmanoğlu: Başsavcı akın akın geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "1 sene önce Hukuk Kurulu Başkanvekilimiz, Avrupa'da illegal bahis datalarını almak için şirketle anlaştı. O şirketle Başsavcılığımız da devrede. Interpol ve UEFA da devrede. Çok titizlikle inceleniyor. İllegal bölümünde Başsavcılık araştırmaları devam ediyor. Önemli olan o. Sadece bahis sitelerinden değil ilgili isimleri kendilerine verdik. MASAK, HTS ve birinci, ikinci, üçüncü derece yakınlarının hesap hareketlerine bakılıyor. Üçüncü derece yakınları üzerinden bile kapsamlı bir inceleme devam ediyor. Asıl pisliğin kökünü kazıyacak yer orası. O çalışma bittiğinde... Akın akın geliyor Başsavcı." dedi.