CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar listesi | 22 Kasım Cumartesi bugün kimin maçı var?

Bugünkü maçlar listesi | 22 Kasım Cumartesi bugün kimin maçı var?

Bugünün maçları listesi, futbolseverler tarafından heyecanla araştırılıyor. Milli aranın sona ermesiyle Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçı Kayserispor-Gaziantep FK arasında oynanacaken güne damga vuracak karşılaşma ise RAMS Park'ta Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında yapılacak. 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga ile futbol heyecanıyla dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler için 22 Kasım Cumartesi günün maçları ve yayın bilgileri haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 07:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar listesi | 22 Kasım Cumartesi bugün kimin maçı var?

Milli aranın bitişiyle birlikte futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya lig maçlarının da damga vuracağı 22 Kasım Cumartesi günü, oynanacak maçlar ve yayın kanalları spor severler tarafından merak ediliyor. Günün en önemli karşılaşmasında Galatasaray, Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Süper Lig'de puan tablosunu değiştirecek kritik maçlar arasında yer alan bu mücadelenin yanı sıra Kayserispor, Gaziantep FK'yı ve Eyüpspor da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İşte günün tüm maçları ve yayın bilgileri...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 22 KASIM CUMARTESİ

Süper Lig

14:30 Kayserispor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)

17:00 Eyüpspor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

20:00 Galatasaray-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Bandırmaspor-Çorum FK (TRT Spor)

13:30 Hatayspor-Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Boluspor-Amed SK (TRT Spor)

19:00 İstanbulspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Burnley-Chelsea

18:00 Wolverhampton-Crystal Palace

18:00 Bournemouth-West Ham United

18:00 Liverpool-Nottingham Forest

18:00 Fulham-Sunderland

18:00 Brighton & Hove Albion-Brentford

20:30 Newcastle United-Manchester City

LaLiga

16:00 Deportivo Alaves-Celta Vigo

18:15 Barcelona-Athletic Bilbao

20:30 Osasuna-Real Sociedad

23:00 Villarreal-Mallorca

Serie A

17:00 Cagliari-Genoa

17:00 Udinese-Bologna

20:00 Fiorentina-Juventus

22:45 Napoli-Atalanta

Ligue 1

19:00 Lens-RC Strasbourg

21:00 Rennes-Monaco

23:05 PSG-Le Havre

Bundesliga

17:30 Augsburg-Hamburg

17:30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen

17:30 Heidenheim-Mönchengladbach

17:30 Borussia Dortmund-Stuttgart

17:30 Bayern Münih-Freiburg

20:30 Köln-Eintracht Frankfurt

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:40 Damac FC - Al Najma

17:25 Al Ettifaq - Al Fayha

17:40 Al Hilal Riyadh - Al Fateh

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den golcü operasyonu! İşte listedeki isimler
REKLAM - D&R
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
G.Saray yeni seri peşinde!
F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk'e 3 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:45
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:39
Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti 01:38
Daha Eski
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:36
Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık Jasikevicius: Üçlüklerle kontrolü ele aldık 01:35
Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! Skandal pankarta F.Bahçe'den tokat gibi cevap! 01:04
Sırbistan'da skandal pankart! Sırbistan'da skandal pankart! 01:04
Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! Bielsa’dan Torreira’ya yanıt! 01:03
Osimhen'de son durum ne? Osimhen'de son durum ne? 01:03