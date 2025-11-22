Bugünkü maçlar listesi | 22 Kasım Cumartesi bugün kimin maçı var?

Milli aranın bitişiyle birlikte futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya lig maçlarının da damga vuracağı 22 Kasım Cumartesi günü, oynanacak maçlar ve yayın kanalları spor severler tarafından merak ediliyor. Günün en önemli karşılaşmasında Galatasaray, Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Süper Lig'de puan tablosunu değiştirecek kritik maçlar arasında yer alan bu mücadelenin yanı sıra Kayserispor, Gaziantep FK'yı ve Eyüpspor da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İşte günün tüm maçları ve yayın bilgileri...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 22 KASIM CUMARTESİ

Süper Lig

14:30 Kayserispor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)

17:00 Eyüpspor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

20:00 Galatasaray-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Bandırmaspor-Çorum FK (TRT Spor)

13:30 Hatayspor-Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Boluspor-Amed SK (TRT Spor)

19:00 İstanbulspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Burnley-Chelsea

18:00 Wolverhampton-Crystal Palace

18:00 Bournemouth-West Ham United

18:00 Liverpool-Nottingham Forest

18:00 Fulham-Sunderland

18:00 Brighton & Hove Albion-Brentford

20:30 Newcastle United-Manchester City

LaLiga

16:00 Deportivo Alaves-Celta Vigo

18:15 Barcelona-Athletic Bilbao

20:30 Osasuna-Real Sociedad

23:00 Villarreal-Mallorca

Serie A

17:00 Cagliari-Genoa

17:00 Udinese-Bologna

20:00 Fiorentina-Juventus

22:45 Napoli-Atalanta

Ligue 1

19:00 Lens-RC Strasbourg

21:00 Rennes-Monaco

23:05 PSG-Le Havre

Bundesliga

17:30 Augsburg-Hamburg

17:30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen

17:30 Heidenheim-Mönchengladbach

17:30 Borussia Dortmund-Stuttgart

17:30 Bayern Münih-Freiburg

20:30 Köln-Eintracht Frankfurt

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:40 Damac FC - Al Najma

17:25 Al Ettifaq - Al Fayha

17:40 Al Hilal Riyadh - Al Fateh