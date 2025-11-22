Bugünkü maçlar listesi | 22 Kasım Cumartesi bugün kimin maçı var?

Milli aranın bitişiyle birlikte futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya lig maçlarının da damga vuracağı 22 Kasım Cumartesi günü, oynanacak maçlar ve yayın kanalları spor severler tarafından merak ediliyor. Günün en önemli karşılaşmasında Galatasaray, Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Süper Lig'de puan tablosunu değiştirecek kritik maçlar arasında yer alan bu mücadelenin yanı sıra Kayserispor, Gaziantep FK'yı ve Eyüpspor da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İşte günün tüm maçları ve yayın bilgileri...
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 22 KASIM CUMARTESİ
Süper Lig
14:30 Kayserispor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)
17:00 Eyüpspor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)
20:00 Galatasaray-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Bandırmaspor-Çorum FK (TRT Spor)
13:30 Hatayspor-Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Boluspor-Amed SK (TRT Spor)
19:00 İstanbulspor-Sakaryaspor (TRT Spor)
Premier Lig
15:30 Burnley-Chelsea
18:00 Wolverhampton-Crystal Palace
18:00 Bournemouth-West Ham United
18:00 Liverpool-Nottingham Forest
18:00 Fulham-Sunderland
18:00 Brighton & Hove Albion-Brentford
20:30 Newcastle United-Manchester City
LaLiga
16:00 Deportivo Alaves-Celta Vigo
18:15 Barcelona-Athletic Bilbao
20:30 Osasuna-Real Sociedad
23:00 Villarreal-Mallorca
Serie A
17:00 Cagliari-Genoa
17:00 Udinese-Bologna
20:00 Fiorentina-Juventus
22:45 Napoli-Atalanta
Ligue 1
19:00 Lens-RC Strasbourg
21:00 Rennes-Monaco
23:05 PSG-Le Havre
Bundesliga
17:30 Augsburg-Hamburg
17:30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen
17:30 Heidenheim-Mönchengladbach
17:30 Borussia Dortmund-Stuttgart
17:30 Bayern Münih-Freiburg
20:30 Köln-Eintracht Frankfurt
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:40 Damac FC - Al Najma
17:25 Al Ettifaq - Al Fayha
17:40 Al Hilal Riyadh - Al Fateh