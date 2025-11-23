Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar hangi maç hangi kanalda?

Milli aranın bitişiyle birlikte futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya lig maçlarının da damga vuracağı 23 Kasım Pazar günü, oynanacak maçlar ve yayın kanalları spor severler tarafından merak ediliyor. Günün en önemli karşılaşmaları arasında Beşiktaş-Samsunspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçları yer alıyor. Süper Lig'de puan tablosunu değiştirecek kritik maçlar arasında yer alan bu mücadelenin yanı sıra, "23 Kasım hangi maçlar var?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte, bugünkü maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 23 KASIM PAZAR

Trendyol Süper Lig

14:30 Göztepe-Kocaelispor (beIN Sports 2)

17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)

17.00 Beşiktaş-Samsunspor (beIN Sports 1)

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

16.00 İmaj Altyapı Van Spor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)

19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)

Premier Lig

17.00 Leeds United-Aston Villa

19.30 Arsenal-Tottenham

LaLiga

16.00 Real Oviedo-Rayo Vallecano

18.15 Real Betis-Girona

20.30 Getafe-Atletico Madrid

23.00 Elche-Real Madrid

Serie A

14.30 Hellas Verona-Parma

17.00 Cremonese-Roma

20.00 Lazio-Lecce

22.45 Inter-Milan

Ligue 1

17.00 Auxerre-Lyon

19.15 Brest-Metz

19.15 Nantes-Lorient

19.15 Toulouse-Angers

22.45 Lille-Paris FC

Bundesliga

17.30 RB Leipzig-Werder Bremen

19.30 St. Pauli-Union Berlin