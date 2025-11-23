Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar hangi maç hangi kanalda?

Milli aranın bitişiyle birlikte futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya lig maçlarının da damga vuracağı 23 Kasım Pazar günü, oynanacak maçlar ve yayın kanalları spor severler tarafından merak ediliyor. Günün en önemli karşılaşmaları arasında Beşiktaş-Samsunspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçları yer alıyor. Süper Lig'de puan tablosunu değiştirecek kritik maçlar arasında yer alan bu mücadelenin yanı sıra, "23 Kasım hangi maçlar var?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte, bugünkü maçlar...
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | 23 KASIM PAZAR
Trendyol Süper Lig
14:30 Göztepe-Kocaelispor (beIN Sports 2)
17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)
17.00 Beşiktaş-Samsunspor (beIN Sports 1)
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)
16.00 İmaj Altyapı Van Spor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)
19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT Spor)
Premier Lig
17.00 Leeds United-Aston Villa
19.30 Arsenal-Tottenham
LaLiga
16.00 Real Oviedo-Rayo Vallecano
18.15 Real Betis-Girona
20.30 Getafe-Atletico Madrid
23.00 Elche-Real Madrid
Serie A
14.30 Hellas Verona-Parma
17.00 Cremonese-Roma
20.00 Lazio-Lecce
22.45 Inter-Milan
Ligue 1
17.00 Auxerre-Lyon
19.15 Brest-Metz
19.15 Nantes-Lorient
19.15 Toulouse-Angers
22.45 Lille-Paris FC
Bundesliga
17.30 RB Leipzig-Werder Bremen
19.30 St. Pauli-Union Berlin