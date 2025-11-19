Arsenal-Real Madrid CANLI | Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gözler, haftanın en çok konuşulan mücadelelerinden biri olan Arsenal-Real Madrid karşılaşmasına çevriliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu dev randevu, her iki ekip için de büyük önem taşıyor. İngiliz temsilcisi Arsenal, topladığı 3 puanla şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergilese de kritik mücadelede sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan namağlup devam eden Real Madrid, topladığı 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ARSENAL-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere'de oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

ARSENAL-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, Hinds; Pelova, Cooney-Cross, Caldentey; Smith, Foord, Russo

Real Madrid: Misa; Navarro, Mendez, Lakrar, Holmgaard; Angeldal, Dabritz; Feller, Weir, Caicedo; Redondo