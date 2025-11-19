Arsenal-Real Madrid CANLI | Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde hata yapmak istemeyen İngiliz ekibi, kritik maçı kazanarak puanını 6'ya çıkartmayı hedefliyor. Namağlup bir şekilde 7 puanla 5. sırada bulunan İspanya temsilcisi ise zorlu deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak. Futbolseverler merakla, "Arsenal-Real Madrid maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 10:48
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gözler, haftanın en çok konuşulan mücadelelerinden biri olan Arsenal-Real Madrid karşılaşmasına çevriliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu dev randevu, her iki ekip için de büyük önem taşıyor. İngiliz temsilcisi Arsenal, topladığı 3 puanla şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergilese de kritik mücadelede sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan namağlup devam eden Real Madrid, topladığı 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ARSENAL-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere'de oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

ARSENAL-REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

ARSENAL-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, Hinds; Pelova, Cooney-Cross, Caldentey; Smith, Foord, Russo

Real Madrid: Misa; Navarro, Mendez, Lakrar, Holmgaard; Angeldal, Dabritz; Feller, Weir, Caicedo; Redondo

