Romanya-San Marino maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Romanya-San Marino maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. haftasında Romanya ile San Marino karşı karşıya gelecek. İddiası kalmayan iki takımın mücadelesinde 3 puan almanın yollarını arayacak ekipler, grubun son maçında etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. 7 hafta sonunda hiç puan alamayan San Marino sürpriz bir sonuca imza atmak isterken, Romanya ise evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Peki, Romanya-San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

18 Kasım 2025 Salı 14:01
Romanya-San Marino maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Romanya-San Marino maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında, iddiası kalmayan iki takımın mücadelesi sahne alıyor. Romanya, grubun kapanış maçında San Marino'yu konuk ederken, her iki ekip de elemeleri galibiyetle tamamlayarak taraftarlarına moral veren bir veda yapmanın peşinde olacak. Turnuva boyunca puanla tanışamayan San Marino, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde edip elemeleri unutulmaz bir finalle kapatmanın hayalini kuruyor. Ev sahibi Romanya ise kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmada hata yapmadan, taraftarına üç puanlı bir gece yaşatmayı hedefliyor. Peki, Romanya-San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMANYA-SAN MARİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Romanya-San Marino maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Ilie Oana Stadyumu'nda oynanacak Romanya-San Marino maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

