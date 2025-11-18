İsveç-Slovenya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İsveç-Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun 6. haftasında sahne alacak İsveç-Slovenya karşılaşması, iki ekip için de prestij niteliği taşıyan bir sınav olacak. Uluslar Ligi'nde elde ettiği başarılı performansla play-off biletini önceden cebine koyan İsveç, elemelerde beklentilerin altında kalmasına rağmen son haftada sahadan galibiyetle ayrılıp moral kazanmak istiyor. Turnuvada iddiası bulunmayan Slovenya ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak elemeleri olumlu bir kapanışla tamamlamayı hedefliyor. Peki, İsveç-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSVEÇ-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun 6. haftasında oynanacak İsveç-Slovenya maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

İSVEÇ-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Strwaberry Arena'da oynanacak İsveç-Slovenya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSVEÇ-SLOVENYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İsveç: Johansson; Gudmundsson, Lagerbielke, Hien, Svensson; Bernhardsson, Forsberg, Ayari, Elanga; Nygren, Isak

Slovenya: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic; Karnicnik, Petrovic, Elsnik, Janza; Verbic; Gradisar, Vipotnik