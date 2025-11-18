CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İsveç-Slovenya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İsveç-Slovenya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 6. haftasında İsveç ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi'nde aldığı başarı sonrası play-off turunu garantileyen İsveç, elemelerde istediği sonucu alamazken, son maçında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Grupta hiçbir iddiası kalmayan Slovenya ise zorlu deplasmanda kazanarak turnuvayı tamamlamayı amaçlıyor. Peki, İsveç-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 10:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsveç-Slovenya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İsveç-Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun 6. haftasında sahne alacak İsveç-Slovenya karşılaşması, iki ekip için de prestij niteliği taşıyan bir sınav olacak. Uluslar Ligi'nde elde ettiği başarılı performansla play-off biletini önceden cebine koyan İsveç, elemelerde beklentilerin altında kalmasına rağmen son haftada sahadan galibiyetle ayrılıp moral kazanmak istiyor. Turnuvada iddiası bulunmayan Slovenya ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak elemeleri olumlu bir kapanışla tamamlamayı hedefliyor. Peki, İsveç-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSVEÇ-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun 6. haftasında oynanacak İsveç-Slovenya maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

İSVEÇ-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Strwaberry Arena'da oynanacak İsveç-Slovenya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSVEÇ-SLOVENYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İsveç: Johansson; Gudmundsson, Lagerbielke, Hien, Svensson; Bernhardsson, Forsberg, Ayari, Elanga; Nygren, Isak

Slovenya: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic; Karnicnik, Petrovic, Elsnik, Janza; Verbic; Gradisar, Vipotnik

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da radikal stoper kararı!
F.Bahçe'den Alvarez operasyonu! Yönetim harekete geçti
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor! 2 bakan ve MİT sunum yapacak
Yıldız isim F.Bahçe'ye geri dönüyor!
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Öztürk'ten açıklamalar! Abdullah Öztürk'ten açıklamalar! 10:18
G.Saray'da radikal stoper kararı! G.Saray'da radikal stoper kararı! 10:17
Göztepe'de alkışlar Lis'e! Göztepe'de alkışlar Lis'e! 10:06
Orkun Kökçü'nün babasından flaş kırmızı kart yorumu! Orkun Kökçü'nün babasından flaş kırmızı kart yorumu! 09:57
F.Bahçe'den Alvarez operasyonu! Yönetim harekete geçti F.Bahçe'den Alvarez operasyonu! Yönetim harekete geçti 09:50
Bulgaristan-Gürcistan maçı ne zaman? Bulgaristan-Gürcistan maçı ne zaman? 09:45
Daha Eski
Yıldız isim F.Bahçe'ye geri dönüyor! Yıldız isim F.Bahçe'ye geri dönüyor! 09:23
G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Buruk izin verdi G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Buruk izin verdi 09:23
İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! 09:14
Osimhen derbiye yetişecek mi? İşte son durumu Osimhen derbiye yetişecek mi? İşte son durumu 08:56
Türkiye - İspanya muhtemel 11’ler! Türkiye - İspanya muhtemel 11’ler! 08:40
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 01:15