Haberler Futbol Galler-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galler-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 8. haftasında Galler ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Play-off turunu garantilemek için sahaya çıkacak iki takımın da 13 puanı bulunuyor. Artı 5 averajla rakibinin önünde yer alan Kuzey Makedonya zorlu deplasmanda hata yapmak istemezken, iç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Galler ise Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Galler-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 14:53
Galler-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galler-Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 8. haftasında gözler, play-off hattını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmaya çevriliyor. Galler ile Kuzey Makedonya'nın kozlarını paylaşacağı bu mücadele, grubun en belirleyici maçlarından biri olmaya aday. Her iki takım da 13 puanda bulunuyor ve hedefleri aynı: play-off turunu garantilemek. Artı 5 averajla rakibinin bir adım önünde yer alan Kuzey Makedonya, zorlu Cardiff deplasmanında hata yapmadan sahadan avantajlı ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan ev sahibi Galler, taraftar desteğini arkasına alarak üç puanı hanesine yazdırıp Dünya Kupası yolunda kritik bir engeli aşmak istiyor. Peki, Galler-Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALLER-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Galler-Kuzey Makedonya maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

GALLER-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Cardiff City'de oynanacak Galler-Kuzey Makedonya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALLER-KUZEY MAKEDONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galler: Darlow; Williams, Rodon, Lawlor, Dasilva; Sheehan; Johnson, Wilson, Brooks, D. James; Harris

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; Ilievski, Serafimov, Stojchevski, Ashkovski; Kostadinov, Alimi, Bardhi; Ristovski, Trajkovski, Churlinov

