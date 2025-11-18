Belarus-Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 6. haftasında sahneye çıkacak Belarus-Yunanistan karşılaşması, grupta iddiası kalmayan iki ekibin prestij mücadelesine dönüşmüş durumda. Hem ev sahibi Belarus hem de Yunanistan, son haftaya girilirken sahadan 3 puanla ayrılarak elemeleri moral depoladıkları bir kapanışla tamamlamak istiyor. Peki, Belarus-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

BELARUS-YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 6. haftasında oynanacak Belarus-Yunanistan maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. ZTE Stadyumu'nda oynanacak Belarus-Yunanistan karşılaşmasının Türkyie'de canlı yayıncısı bulunmuyor.