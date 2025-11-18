CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Belarus-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Belarus-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 6. haftasında Belarus ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Elemelerde iddiası kalmayan iki takımın mücadelesinde 3 puan almayı hedefleyen takımlar, turnuvayı moralli bir şekilde kapatmayı amaçlıyor. Futbolseverler ise "Belarus-Yunanistan maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Belarus-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 13:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Belarus-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Belarus-Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 6. haftasında sahneye çıkacak Belarus-Yunanistan karşılaşması, grupta iddiası kalmayan iki ekibin prestij mücadelesine dönüşmüş durumda. Hem ev sahibi Belarus hem de Yunanistan, son haftaya girilirken sahadan 3 puanla ayrılarak elemeleri moral depoladıkları bir kapanışla tamamlamak istiyor. Peki, Belarus-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

BELARUS-YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 6. haftasında oynanacak Belarus-Yunanistan maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. ZTE Stadyumu'nda oynanacak Belarus-Yunanistan karşılaşmasının Türkyie'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

D&R - KİTAP
F.Bahçeli yıldız ocakta ayrılıyor!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Kayra Ödemiş ParaKarate'de şampiyon oldu! Ahmet Kayra Ödemiş ParaKarate'de şampiyon oldu! 14:11
Semih Kılıçsoy'dan Osayi-Samuel itirafı! Semih Kılıçsoy'dan Osayi-Samuel itirafı! 14:01
Romanya-San Marino maçı ne zaman? Romanya-San Marino maçı ne zaman? 14:01
Karşıyaka basketbolda çöktü! Karşıyaka basketbolda çöktü! 13:54
Belarus-Yunanistan maçı ne zaman? Belarus-Yunanistan maçı ne zaman? 13:44
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Masuaku... Beşiktaş'ta flaş gelişme! Masuaku... 13:42
Daha Eski
Aliağa Petkimspor Avrupa'da liderlik maçında! Aliağa Petkimspor Avrupa'da liderlik maçında! 13:42
Manisa FK yeni sayfa açacak! Manisa FK yeni sayfa açacak! 13:33
Bahis oynayan 282 futbolcunun cezası açıklandı! Bahis oynayan 282 futbolcunun cezası açıklandı! 13:28
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Son antrenmana... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Son antrenmana... 13:06
Deniz Ertaş 'en'lerini sıraladı! Deniz Ertaş 'en'lerini sıraladı! 12:44
Milli maç bugün! İspanya-Türkiye maçı detayları Milli maç bugün! İspanya-Türkiye maçı detayları 12:33