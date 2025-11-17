CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Karadağ-Hırvatistan maçını Halil Umut Meler yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 8. ve son hafta müsabakasında Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 12:37
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 8. ve son hafta müsabakasında Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Müsabakada VAR görevini İsviçre'den Fedayi San, AVAR görevini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

