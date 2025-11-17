Hollanda-Litvanya maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Hollanda-Litvanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 8. haftasında gözler lider Hollanda ile grubun son sırasında yer alan Litvanya arasındaki mücadeleye çevrildi. Topladığı 17 puanla zirvede oturan Portakallar, sahaya Dünya Kupası biletini doğrudan garantileme hedefiyle çıkacak. Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, Polonya'nın üç puan ve averajla hemen arkasında yer aldığı grupta avantajını sürdürmek için hata yapmamaya kararlı. Öte yandan Litvanya, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç arayarak elemeleri olumlu bir kapanışla tamamlamayı amaçlıyor. Peki, Hollanda-Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HOLLANDA-LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Hollanda-Litvanya maçı 17 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.
HOLLANDA-LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Johan Cruyff Arena'da oynanacak Hollanda-Litvanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HOLLANDA-LİTVANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hollanda: Verbruggen; Timber, De Ligt, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong; Simons, Reijnders, Gakpo; Depay
Litvanya: Svedkauskas; Tutyskinas, Armalas, Utkus; Sirvys, Gineitis, Vorobjovas, Golubickas, Lasickas; Cernych, Paulauskas