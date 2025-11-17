CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Hollanda-Litvanya maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Hollanda-Litvanya maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. haftasında Hollanda ile Litvanya karşı karşıya gelecek. 17 puan ile zirvede yer alan Portakallar, kritik maçtan puan ya da puanlar alarak Dünya Kupası'na direkt katılımı garantilemeyi amaçlıyor. Polonya'nın 3 puan ve artı 13 averajla önünde yer alan Ronald Koeman'ın öğrencilerinin son sırada yer alan Litvanya karşısında nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Futbolseverler ise "Hollanda-Litvanya maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Hollanda-Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:20
Hollanda-Litvanya maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Hollanda-Litvanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 8. haftasında gözler lider Hollanda ile grubun son sırasında yer alan Litvanya arasındaki mücadeleye çevrildi. Topladığı 17 puanla zirvede oturan Portakallar, sahaya Dünya Kupası biletini doğrudan garantileme hedefiyle çıkacak. Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, Polonya'nın üç puan ve averajla hemen arkasında yer aldığı grupta avantajını sürdürmek için hata yapmamaya kararlı. Öte yandan Litvanya, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç arayarak elemeleri olumlu bir kapanışla tamamlamayı amaçlıyor. Peki, Hollanda-Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-Litvanya maçı

HOLLANDA-LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Hollanda-Litvanya maçı 17 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

Hollanda-Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta

HOLLANDA-LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Hollanda-Litvanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hollanda-Litvanya maçı hangi kanalda

HOLLANDA-LİTVANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen; Timber, De Ligt, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong; Simons, Reijnders, Gakpo; Depay

Litvanya: Svedkauskas; Tutyskinas, Armalas, Utkus; Sirvys, Gineitis, Vorobjovas, Golubickas, Lasickas; Cernych, Paulauskas

Anasayfa
