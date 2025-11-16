Nijerya-Demokratik Kongo CANLI | Play-off final maçı hangi kanalda?

Nijerya-Demokratik Kongo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde heyecan doruğa çıkıyor; sahne bu kez Nijerya ile Demokratik Kongo arasında kuruluyor. Victor Osimhen liderliğindeki Nijerya, kıtalar arası play-off biletini cebine koymak için kritik maçta hata yapmadan sahada olmak istiyor. Rakibi Demokratik Kongo ise güçlü kadrosuyla sahaya çıkarak, etkili bir oyun sergileyip turnuvaya katılacak taraf olmayı hedefliyor. Futbolseverler ise büyük bir merakla, "Nijerya–Demokratik Kongo maçı nasıl izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Nijerya-Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NİJERYA-DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde oynanacak Nijerya-Demokratik Kongo maçı 16 Kasım Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

NİJERYA-DEMOKRATİK KONGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fas'ın Rabat şehrinde oynanacak Nijerya-Demokratik Kongo maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

NİJERYA-DEMOKRATİK KONGO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nijerya: Nwabali; Osayi-Samuel, Frederick, Bassey, Sanusi; Chukwueze, Onyeka, Iwobi, Lookman; Adams, Osimhen

Demokratik Kongo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe; Moutoussamy, Pickel, Sadiki; Mbuku,

NİJERYA'DA HEDEF DÜNYA KUPASI

Afrika Elemeleri'nde Nijerya, tarihindeki 6. Dünya Kupası katılımını bir kez daha yaşamanın peşinde. Teknik direktör Eric Chelle yönetimindeki ekip, play-off yarı finalinde Gabon'u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Özellikle Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, attığı 2 golle hem maçın kaderini belirledi hem de Nijerya'nın final biletini almasına büyük katkı sağladı. Nijerya, sahaya bu motivasyonla çıkacak ve taraftarlarına 7. kez Dünya Kupası heyecanını yaşatmayı hedefliyor.

KONGO TUR BİLETİNİ ALAN TARAF OLMAK İSTİYOR

Demokratik Kongo, Nijerya gibi Dünya Kupası biletini alarak tarihi bir başarı yakalamayı amaçlıyor. Teknik direktör Sebastien Desabre yönetimindeki ekip, play-off yarı finalinde zorlu Kamerun karşısına çıktı. Rakibini Mbemba'nın kaydettiği kritik golle 1-0 mağlup eden Kongo, finale adını yazdırarak Nijerya'nın karşısına çıkmaya hak kazandı. Final öncesi büyük bir motivasyonla sahaya çıkacak olan Demokratik Kongo, hem ülkesine tarihi bir başarı kazandırmak hem de taraftarlarını coşturmak için tüm gücünü sahaya yansıtacak.