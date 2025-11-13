Bahis skandalında şok eden rakam! 3 hakem toplamda...

Bahis soruşturması kapsamında önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen ardından İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan 3 hakemin MASAK incelemesinde şok eden rakamlar ortaya çıktı. 2'nci ve 3'üncü Lig hakemleri Nevzat Okat, Erkan Arslan ve Yakup Yapıcı'nın 2021-2025 yılları arasındaki banka ve bahis işlemleri milyon TL seviyelerinde tespit edildi.

ÜYELİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Nevzat Okat'ın söz konusu sürede toplam 50 milyon 267 bin 645 TL'lik finansal işlem hacmi bulundu. Erkan Arslan'ın aynı dönemde 35 milyon 179 bin 61 liralık, Yakup Yapıcı'nın ise 8 milyon 501 bin 293 liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Okat'ın cep telefonunun notlar bölümünde yasa dışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgilerinin tespit edildiği de aktarıldı. Mahkeme kararında Arslan'ın 4 Ekim'e kadar profesyonel hakem olmadığını beyan ettiği belirtildi.

MAÇLARIN SONUCUNU ETKİLEDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 12 ay ceza kestiği hakem Yakup Yapıcı'nın 1 milyon 22 bin TL ödediği bahis firmasından 666 bin 165 TL aldığı ifade edildi. Hakem Yakup Yapıcı'nın yasa dışı bahis sitelerine giriş yaptığı tespit edilirken, maçların sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu vurgulandı.

AZ KAZANAN DAHA ÇOK BAHİS YAPIYOR

Disiplin Kurulu'na sevk edilen 1024 futbolcudan 27'si Süper Lig'de forma giyerken, geride kalan 997'si ise alt liglerde kariyerini sürdürüyor. Kulüplerinden beklentilerinin altında maaşla oynayan futbolcuların yasak olduklarını bildikleri halde bahis oynadıkları göze çarpıyor. 1. Lig'de bahis oynadıkları iddiasıyla 7 oyuncusu Disiplin Kurulu'na sevk edilen Boluspor başı çekiyor. 3. Lig'de Diyarbekirspor 18 ve 2. Lig'de Erbaaspor'da ise 16 futbolcunun PFDK'ya sevki dikkat çekti.

LİSTEDEKİ TEK YABANCI NDAO

Profesyonel liglerde mücadele eden 128 kulüpten 1024 oyuncu bahis oynadıkları gerekçesiyle suçlanırken, bu listedeki tek yabancı futbolcu Alassane Ndao. Şu anda Tümosan Konyaspor'da forma giyen Senegalli futbolcu, 11 maçta süre alırken, 2 gol attı, 3 asist yaptı. Ndao Türkiye'de bir dönem Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Antalyaspor'da da forma giydi.

47 FUTBOLCU İÇİN EK BİLGİ TALEBİ

Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yaptığı açıklamada bahis operasyonuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada "Profesyonel futbolculara yönelik yapılan disiplin soruşturmasında benzer mahiyette olan 47 futbolcu hakkında soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına federasyonumuz tarafından ilgili kurumlardan ek bilgiler talep edilmektedir" denildi.