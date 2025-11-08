CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugün kimin maçı var? 8 Kasım Cumartesi bugünkü maçlar

Futbol heyecanının dolu dolu yaşanacağı bir hafta sonunun daha perdesi aralandı. Hafta için oynanan Avrupa maçlarının ardından ligler, 8 Kasım Cumartesi günü kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanında puan peşinde koşacak. Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek Süper Lig maçlarının yanı sıra 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 heyecanı da yine hafta sonunun ilk gününde futbolseverlerle buluşacak. İşte 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri...

Avrupa maçlarında heyecanın dorukta yaşandığı hafta geride kalırken hafta sonu da lig fırtınası esecek. Süper Lig'de Karadeniz devi Trabzonspor, Alanyaspor ile evinde kozlarını paylaşacak. 3 puan alması halinde maç fazlasıyla yeniden 2. sıraya yükselecek olan Fırtına, taraftarının önünde hata yapmak istemiyor. beIN Sports'un yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin en üst liginde bir diğer nefes kesici mücadele ise Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yaşanacak. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 de sporseverler için unutulmaz karşılaşmalara sahne olacak. İşte 8 Kasım Cumartesi maçları ve yayın bilgileri...

8 KASIM CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇLAR

Süper Lig

14:30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

17:00 Trabzonspor - Alanyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Kasımpaşa - Göztepe (beIN Sports 2)

20:00 Antalyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Sivasspor - Manisa FK (TRT Spor)

13:30 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Sakaryaspor - Serik Spor (TRT Spor)

19:00 Amed SK - Hatayspor (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

15:30 Tottenham - Manchester United (beIN Sports 3)

18:00 West Ham United - Burnley (beIN Connect)

18:00 Everton - Fulham (beIN Sports 3)

20:30 Sunderland - Arsenal (beIN Sports 3)

23:00 Chelsea - Wolverhampton (beIN Sports 3)

İspanya - LaLiga

16:00 Girona - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)

18:15 Sevilla - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Atletico Madrid - Levante (S Sport, S Sport Plus)

23:00 Espanyol - Villarreal (S Sport, S Sport Plus)

İtalya - Serie A

17:00 Como - Cagliari (S Sports Plus, S Sports 2, TiviBu Spor 1)

17:00 Lecce - Hellas Verona

20:00 Juventus - Torino (S Sports Plus, S Sports 2, TiviBu Spor 1)

22:45 Parma - Milan (S Sports Plus, S Sports 2, TiviBu Spor 1)

Fransa - Ligue 1

19:00 Marsilya - Brest (beIN Connect)

21:00 Le Havre - Nantes (beIN Sports MAX 1)

23:05 Monaco - Lens (beIN Sports 5)

Almanya - Bundesliga

17:30 Hamburg - Borussia Dortmund (S Sports Plus, TiviBu Spor 3)

17:30 Union Berlin - Bayern Münih (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)

17:30 Hoffenheim - RB Leipzig (S Sports Plus)

17:30 Bayer Leverkusen - Heidenheim (S Sports Plus, TiviBu Spor 4)

20:30 Mönchengladbach - Köln (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)

