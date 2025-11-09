9 Kasım Pazar hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? - 2025 SÜPER LİG FİKSTÜR

Avrupa maçlarında heyecanın dorukta yaşandığı hafta geride kalırken hafta sonu da lig fırtınası esecek. Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 3 puan alması halinde maç fazlasıyla en yakın takipçisine 7 puan fark atacak Cimbom, hata yapmak istemiyor. beIN Sports'un yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin en üst liginde bir diğer nefes kesici mücadele ise Fenerbahçe ile Kayserispor arasında yaşanacak. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 de sporseverler için unutulmaz karşılaşmalara sahne olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? İşte 9 Kasım Pazar maçları ve yayın bilgileri...
9 KASIM PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 2)
17.00 Kocaelispor-Galatasaray (beIN Sports 1)
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (beIN Sports 1)
20.00 Samsunspor-İkas Eyüpspor (beIN Sports 2)
Trendyol 1. Lig
13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdenir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6)
13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
17.00 Aston Villa-Bournemouth
17.00 Brentford-Newcastle United
17.00 Crystal Palace-Brighton
17.00 Nottingham Forest-Leeds United
19.30 Manchester City-Liverpool
İspanya - LaLiga
16.00 Athletic Bilbao-Real Oviedo
18.15 Rayo Vallecano-Real Madrid
20.30 Mallorca-Getafe
20.30 Valencia-Real Betis
23.00 Celta Vigo-Barcelona
İtalya - Serie A
14.30 Atalanta-Sassuolo
17.00 Bologna-Napoli
17.00 Genoa-Fiorentina
20.00 Roma-Udinese
22.45 Inter-Lazio
Fransa - Ligue 1
17.00 Lorient-Toulouse
19.15 Angers-Auxerre
19.15 Metz-Nice
19.15 RC Strasbourg-Lille
22.45 Lyon-PSG
Almanya - Bundesliga
17.30 Freiburg-St. Pauli
19.30 Stuttgart-Augsburg
21.30 Eintracht Frankfurt-Mainz 05