9 Kasım Pazar hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? - 2025 SÜPER LİG FİKSTÜR

9 Kasım Pazar hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? - 2025 SÜPER LİG FİKSTÜR

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği dolu dolu bir hafta sonu heyecanı yeniden başlıyor! Avrupa arenasında ter döken takımlar, nefes kesen karşılaşmaların ardından gözünü tekrar lig mücadelelerine çevirdi. 9 Kasım Pazar, yeşil sahalarda tempo hiç düşmeden devam edecek. Özellikle, Süper Lig maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ayrıca, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 heyecanı da pazar günü ekran başındaki milyonları kendine bağlamaya hazırlanıyor. Peki, 9 Kasım Pazar hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 07:25
9 Kasım Pazar hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? - 2025 SÜPER LİG FİKSTÜR

Avrupa maçlarında heyecanın dorukta yaşandığı hafta geride kalırken hafta sonu da lig fırtınası esecek. Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 3 puan alması halinde maç fazlasıyla en yakın takipçisine 7 puan fark atacak Cimbom, hata yapmak istemiyor. beIN Sports'un yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin en üst liginde bir diğer nefes kesici mücadele ise Fenerbahçe ile Kayserispor arasında yaşanacak. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 de sporseverler için unutulmaz karşılaşmalara sahne olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? İşte 9 Kasım Pazar maçları ve yayın bilgileri...

9 KASIM PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 2)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (beIN Sports 1)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (beIN Sports 1)

20.00 Samsunspor-İkas Eyüpspor (beIN Sports 2)

Trendyol 1. Lig

13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdenir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6)

13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

17.00 Aston Villa-Bournemouth

17.00 Brentford-Newcastle United

17.00 Crystal Palace-Brighton

17.00 Nottingham Forest-Leeds United

19.30 Manchester City-Liverpool

İspanya - LaLiga

16.00 Athletic Bilbao-Real Oviedo

18.15 Rayo Vallecano-Real Madrid

20.30 Mallorca-Getafe

20.30 Valencia-Real Betis

23.00 Celta Vigo-Barcelona

İtalya - Serie A

14.30 Atalanta-Sassuolo

17.00 Bologna-Napoli

17.00 Genoa-Fiorentina

20.00 Roma-Udinese

22.45 Inter-Lazio

Fransa - Ligue 1

17.00 Lorient-Toulouse

19.15 Angers-Auxerre

19.15 Metz-Nice

19.15 RC Strasbourg-Lille

22.45 Lyon-PSG

Almanya - Bundesliga

17.30 Freiburg-St. Pauli

19.30 Stuttgart-Augsburg

21.30 Eintracht Frankfurt-Mainz 05

ASpor CANLI YAYIN

