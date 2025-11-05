İşte Fatih Terim’in yeni durağı! İmza an meselesi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2024/2025 sezonunu Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'ta tamamlayan Fatih Terim'in yeni adresi netleşiyor. Deneyimli teknik direktörün, Çekya Milli Takımı ile anlaşmak üzere olduğu bildirildi.

Çekya basınında yer alan haberlere göre, ülkede federasyonun sportif direktörlüğünü yürüten Pavel Nedved, Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı. Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atacağı belirtiliyor.

Haziran ayında Çekya Futbol Federasyonu'nda göreve başlayan Nedved'in, Al-Shabab döneminde de birlikte çalıştığı Terim'i milli takımın başına getirmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

Fatih Terim, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ta görev yapmış ve sezon sonunda görevinden ayrılmıştı. 72 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Türkiye A Milli Takımı ile dört ayrı dönemde görev yapmış, Galatasaray ile de sayısız başarıya imza atmıştı.