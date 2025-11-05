CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İşte Fatih Terim’in yeni durağı! İmza an meselesi

İşte Fatih Terim’in yeni durağı! İmza an meselesi

Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ta tamamlayan tecrübeli teknik adam Fatih Terim, yeniden milli takım seviyesinde görev almaya hazırlanıyor. Çekya Futbol Federasyonu ile prensipte anlaşma sağlandı, resmi imza çok yakın. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 11:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Fatih Terim’in yeni durağı! İmza an meselesi

2024/2025 sezonunu Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'ta tamamlayan Fatih Terim'in yeni adresi netleşiyor. Deneyimli teknik direktörün, Çekya Milli Takımı ile anlaşmak üzere olduğu bildirildi.

Çekya basınında yer alan haberlere göre, ülkede federasyonun sportif direktörlüğünü yürüten Pavel Nedved, Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı. Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atacağı belirtiliyor.

Haziran ayında Çekya Futbol Federasyonu'nda göreve başlayan Nedved'in, Al-Shabab döneminde de birlikte çalıştığı Terim'i milli takımın başına getirmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

Fatih Terim, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ta görev yapmış ve sezon sonunda görevinden ayrılmıştı. 72 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Türkiye A Milli Takımı ile dört ayrı dönemde görev yapmış, Galatasaray ile de sayısız başarıya imza atmıştı.

Ryan Babel: Osimhen'i durduramazlar!
REKLAM - Kuruluş Orhan
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Aslan'dan stoper hamlesi!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ryan Babel: Osimhen'i durduramazlar! Ryan Babel: Osimhen'i durduramazlar! 12:17
Arjantin’den çarpıcı Icardi iddiası! Arjantin’den çarpıcı Icardi iddiası! 11:54
Aslan'dan stoper hamlesi! Aslan'dan stoper hamlesi! 11:36
İşte Fatih Terim’in yeni durağı! İşte Fatih Terim’in yeni durağı! 11:29
Tedesco'dan 3 değişiklik! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i Tedesco'dan 3 değişiklik! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i 11:17
Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! 10:55
Daha Eski
Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak 10:44
Thunder 8'de 8 yaptı! Thunder 8'de 8 yaptı! 10:34
Manchester City - Borussia Dortmund maçı 11'leri! Manchester City - Borussia Dortmund maçı 11'leri! 10:25
Sane'den transfer itirafı! Gitmek istediği takım... Sane'den transfer itirafı! Gitmek istediği takım... 10:18
Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:33
Adalı: Her şey kurgulanmıştı Adalı: Her şey kurgulanmıştı 01:33