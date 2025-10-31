CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Hakan Çalhanoğlu Inter’de formunun zirvesine çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer gündemindeydi

Hakan Çalhanoğlu Inter’de formunun zirvesine çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer gündemindeydi

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalma kararı vermişti. Bu tercihin ardından milli yıldızımız ortaya koyduğu performansla, Cristian Chivu yönetimindeki yeni Inter'in lideri konumuna geldi. İşte detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 13:34
Hakan Çalhanoğlu Inter’de formunun zirvesine çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer gündemindeydi

Bu yaz transfer döneminde milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den ayrılabileceği yönündeki iddialar futbol gündemini bir hayli meşgul etmişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen başarılı orta saha oyuncusu, transfer döneminin son günlerinde kararını verdi ve Inter'de kalmayı tercih etti.

Hakan Çalhanoğlu Inter’de formunun zirvesine çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer gündemindeydi

İtalyan basınından Il Nerazzurro'da yer alan habere göre, Hakan Çalhanoğlu'nun bu kararı hem milli futbolcumuz hem de kulübü için olumlu sonuçlar doğurdu. Cristian Chivu yönetiminde yeni bir kimliğe bürünen Inter, daha dikine oynayan, agresif ve tempolu bir futbol anlayışını benimsedi. Bu sistemin merkezinde ise Hakan Çalhanoğlu yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu Inter’de formunun zirvesine çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer gündemindeydi

Takımın beynine dönüşen milli yıldız, oyunun temposunu belirleyen bir maestro olmasının yanı sıra, aynı zamanda skor katkısıyla da öne çıkan bir lider haline geldi. Fiorentina maçında attığı iki golle toplamda 7 maçta 5 gole ulaşan Hakan, Serie A'da Orsolini ile birlikte gol krallığında zirveye çıktı.

Hakan Çalhanoğlu Inter’de formunun zirvesine çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer gündemindeydi

Son üç maçta ikisi penaltıdan, ikisi ceza sahası dışından olmak üzere toplam dört gol kaydeden Hakan Çalhanoğlu, Cristian Chivu döneminin en formda isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

