Hakan Çalhanoğlu Inter’de formunun zirvesine çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer gündemindeydi

Bu yaz transfer döneminde milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den ayrılabileceği yönündeki iddialar futbol gündemini bir hayli meşgul etmişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen başarılı orta saha oyuncusu, transfer döneminin son günlerinde kararını verdi ve Inter'de kalmayı tercih etti.