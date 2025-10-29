Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu hafta da tüm hızıyla sürüyor. 29 Ekim Çarşamba günü futbolseverlerin gündeminde, "Bugün hangi maçlar var?" sorusu öne çıkıyor. Günün dikkat çeken karşılaşmaları ve yayın bilgileri, maç keyfini kaçırmak istemeyen taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Sadece Türkiye Kupası değil, Avrupa futbolunun dev arenaları olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da da gözler oynanacak maçlarda. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
29 EKİM ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR
Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeniçarşıspor
Kahta 02 Spor-Kasımpaşa (A Spor)
Erciyes 38 FSK-Ankara Keçiörengücü
Karacabey Belediye Spor-Yeşilyurt Belediyespor
Muş Spor-Menemen FK
Silifke Belediye Spor-Amed SK
Çankaya SK-1461 Trabzon FK
Bursa Yıldırımspor-Alanyaspor (A Spor)
Orduspor 1967 SK-Erbaaspor
Pendikspor-Çorluspor 1947
Çorum FK-Belediye Kütahyaspor
Manisa FK-Muğlaspor (A Spor)
Antalyaspor-Bursaspor (A Spor)
İTALYA - SERIE A
20.30 Roma-Parma
20.30 Juventus-Udinese
20.30 Como-Hellas Verona
22.45 Bologna-Torino
22.45 Genoa-Cremonese
22.45 Inter-Fiorentina
FRANSA - LIGUE 1
21.00 Nice-Lille
21.00 Le Havre-Brest
21.00 Metz-Lens
21.00 Lorient-PSG
23.05 Marsilya-Angers
23.05 RC Strasbourg-Auxerre
23.05 Nantes-Monaco
23.05 Paris FC-Lyon
23.05 Toulouse-Rennes
İNGİLTERE LİG KUPASI - SON 16 TURU
22.45 Liverpool-Crystal Palace
22.45 Swansea City-Manchester City
22.45 Arsenal-Brighton
22.45 Wolverhampton-Chelsea
23.00 Newcastle United-Tottenham
ALMANYA - DFB KUPASI 2. TUR
20.00 Illertissen-Magdeburg
20.00 Mainz 05-Stuttgart
20.00 Greuther Fürth-Kaiserslautern
20.00 Paderborn-Bayer Leverkusen
22.45 Darmstadt 98-Schalke 04
22.45 Union Berlin-Arminia Bielefeld
22.45 Fortuna Düsseldorf-Freiburg
22.45 Köln-Bayern Münih