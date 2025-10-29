Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası heyecanının sürdüğü haftada, 29 Ekim Çarşamba gününün futbol programı merak konusu oldu. Taraftarlar, “Bugün hangi maçlar oynanacak?” sorusunun yanıtını araştırırken, özellikle günün öne çıkan müsabakalarının yayın detayları da ilgi odağında. Sadece Türkiye Kupası değil, Avrupa futbolunun nabzını tutan Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da bugün maç olup olmadığı da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar ne zaman ve hangi kanalda? İşte, 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar...

29 Ekim 2025 Çarşamba
BUGÜNKÜ MAÇLAR | Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bu hafta da tüm hızıyla sürüyor. 29 Ekim Çarşamba günü futbolseverlerin gündeminde, "Bugün hangi maçlar var?" sorusu öne çıkıyor. Günün dikkat çeken karşılaşmaları ve yayın bilgileri, maç keyfini kaçırmak istemeyen taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Sadece Türkiye Kupası değil, Avrupa futbolunun dev arenaları olan Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da da gözler oynanacak maçlarda. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR

Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeniçarşıspor

Kahta 02 Spor-Kasımpaşa (A Spor)

Beykoz Anadolu-Yalova FK 77

Erciyes 38 FSK-Ankara Keçiörengücü

Karacabey Belediye Spor-Yeşilyurt Belediyespor

Muş Spor-Menemen FK

Silifke Belediye Spor-Amed SK

Çankaya SK-1461 Trabzon FK

Bursa Yıldırımspor-Alanyaspor (A Spor)

Orduspor 1967 SK-Erbaaspor

Pendikspor-Çorluspor 1947

Çorum FK-Belediye Kütahyaspor

Manisa FK-Muğlaspor (A Spor)

Antalyaspor-Bursaspor (A Spor)

İTALYA - SERIE A

20.30 Roma-Parma

20.30 Juventus-Udinese

20.30 Como-Hellas Verona

22.45 Bologna-Torino

22.45 Genoa-Cremonese

22.45 Inter-Fiorentina

FRANSA - LIGUE 1

21.00 Nice-Lille

21.00 Le Havre-Brest

21.00 Metz-Lens

21.00 Lorient-PSG

23.05 Marsilya-Angers

23.05 RC Strasbourg-Auxerre

23.05 Nantes-Monaco

23.05 Paris FC-Lyon

23.05 Toulouse-Rennes

İNGİLTERE LİG KUPASI - SON 16 TURU

22.45 Liverpool-Crystal Palace

22.45 Swansea City-Manchester City

22.45 Arsenal-Brighton

22.45 Wolverhampton-Chelsea

23.00 Newcastle United-Tottenham

ALMANYA - DFB KUPASI 2. TUR

20.00 Illertissen-Magdeburg

20.00 Mainz 05-Stuttgart

20.00 Greuther Fürth-Kaiserslautern

20.00 Paderborn-Bayer Leverkusen

22.45 Darmstadt 98-Schalke 04

22.45 Union Berlin-Arminia Bielefeld

22.45 Fortuna Düsseldorf-Freiburg

22.45 Köln-Bayern Münih

