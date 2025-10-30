Bugünkü maçlar listesi | 30 Ekim ZTK maçları - Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'e verilen Ziraat Türkiye Kupası arasında heyecan sürüyor. 30 Ekim Perşembe günü, doyasıya futbol gecesi yaşamak isteyen sporseverler için ZTK maçarının yanı sıra İspanya Kral Kupası, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları da oynanacak. Ekran başında hangi mücadelenin yer alacağını ve hangi kanalda izlenebileceğini 'bugünkü maçlar' listesinde derledik. İşte detaylar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

İtalya - Serie A

20:30 Cagliari - Sassuolo (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

22:45 Pisa - Lazio (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:15 Damac FC - Al Fateh

20:30 Al Ahli Jeddah - Al Riyadh (TRT Spor)

20:30 Al Kholood - Neom SC

30 EKİM ZTK MAÇLARI

Türkiye Kupası 3.Tur

13:00 Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor

13:00 Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor (ASPOR)

13:30 1926 Bulancakspor - Iğdır FK

14:45 Zonguldakspor FK - Bodrum FK (ASPOR)

18:00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor (ASPOR)

20:30 Konyaspor - 12 Bingölspor (ASPOR)