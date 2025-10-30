CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar listesi | 30 Ekim ZTK maçları - Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar listesi | 30 Ekim ZTK maçları - Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Futbolseverler ekran başına; Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sporseverlerin ilgi odağı olan bugünkü maçlar listesinde 30 Ekim Perşembe günü Türkiye Kupası, İtalya Serie A, İspanya Kral Kupası ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları yer alıyor. ZTK'da 3. tur maçları devam ederken hangi maçın hangi kanalda oynanacağı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte bugünkü maçlar listesi ve canlı yayın veren kanallar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 09:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar listesi | 30 Ekim ZTK maçları - Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Süper Lig'e verilen Ziraat Türkiye Kupası arasında heyecan sürüyor. 30 Ekim Perşembe günü, doyasıya futbol gecesi yaşamak isteyen sporseverler için ZTK maçarının yanı sıra İspanya Kral Kupası, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları da oynanacak. Ekran başında hangi mücadelenin yer alacağını ve hangi kanalda izlenebileceğini 'bugünkü maçlar' listesinde derledik. İşte detaylar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

İtalya - Serie A

20:30 Cagliari - Sassuolo (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

22:45 Pisa - Lazio (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:15 Damac FC - Al Fateh

20:30 Al Ahli Jeddah - Al Riyadh (TRT Spor)

20:30 Al Kholood - Neom SC

30 EKİM ZTK MAÇLARI

Türkiye Kupası 3.Tur

13:00 Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor

13:00 Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor (ASPOR)

13:30 1926 Bulancakspor - Iğdır FK

14:45 Zonguldakspor FK - Bodrum FK (ASPOR)

18:00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor (ASPOR)

20:30 Konyaspor - 12 Bingölspor (ASPOR)

F.Bahçe'de Szymanski krizi büyüyor!
G.Saray'ın yıldızına kanca!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i kabul edecek
G.Saray'da Icardi için kritik hamle!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Szymanski krizi büyüyor! F.Bahçe'de Szymanski krizi büyüyor! 08:45
Hakan coştu Inter kazandı! Hakan coştu Inter kazandı! 00:58
Osimhen için bomba iddia! Barcelona... Osimhen için bomba iddia! Barcelona... 00:58
Real Betis'ten Amrabat atağı! Real Betis'ten Amrabat atağı! 00:58
Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! 00:57
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 00:57
Daha Eski
İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! 00:58
Alanyaspor Bursa'da turladı! Alanyaspor Bursa'da turladı! 00:58
Antalya'da turlayan ev sahibi! Antalya'da turlayan ev sahibi! 00:58
Manisa'da turlayan Muğla! Manisa'da turlayan Muğla! 00:58
G.Saray'a Singo müjdesi! G.Saray'a Singo müjdesi! 00:58
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! 00:58