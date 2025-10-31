Bugün kimin maçı var? 31 Ekim Cuma bugünkü maçlar listesi | Süper Lig, 1. Lig, Bundesliga, La Liga maçları

Futbol dolu haftanın son gününde, bugünkü maçlar listesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in açılış maçını bugün Başakşehir ile Kocaelispor yaparken 1. Lig'de de Hatayspor ve Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Almanya, İspanya ve Suudi Arabistan liglerinde de oynanacak maçlar, hafta sonu yşaanacak yoğun maç temposuna ön hazırlık niteliğinde. İşte 31 Ekim Cuma maç listesi ve yayın bilgileri...

31 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

Süper Lig

20:00 Başakşehir FK - Kocaelispor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Hatayspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Getafe - Girona (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

Bundesliga

22:30 Augsburg - Borussia Dortmund (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:40 Al Akhdoud - Al Najma

17:50 Al Hilal Riyadh - Al Shabab Riyadh (TRT Spor)

20:30 Al Ettifaq - Al Hazm