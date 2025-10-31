CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugün kimin maçı var? 31 Ekim Cuma bugünkü maçlar listesi | Süper Lig, 1. Lig, Bundesliga, La Liga maçları

Bugün kimin maçı var? 31 Ekim Cuma bugünkü maçlar listesi | Süper Lig, 1. Lig, Bundesliga, La Liga maçları

Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bugünkü maçlar listesi, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 31 Ekim Cuma günü, yoğun hafta sonu temposundan önce Süper Lig, 1. Lig, Bundesliga, La Liga ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları oynanacak. Günün en dikkat çeken karşılaşması RAMS Başakşehir ile Kocaelispor arasındaki mücadele olurken bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgilerini haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 08:45 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 08:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün kimin maçı var? 31 Ekim Cuma bugünkü maçlar listesi | Süper Lig, 1. Lig, Bundesliga, La Liga maçları

Futbol dolu haftanın son gününde, bugünkü maçlar listesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in açılış maçını bugün Başakşehir ile Kocaelispor yaparken 1. Lig'de de Hatayspor ve Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Almanya, İspanya ve Suudi Arabistan liglerinde de oynanacak maçlar, hafta sonu yşaanacak yoğun maç temposuna ön hazırlık niteliğinde. İşte 31 Ekim Cuma maç listesi ve yayın bilgileri...

31 EKİM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

Süper Lig

20:00 Başakşehir FK - Kocaelispor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Hatayspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Getafe - Girona (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

Bundesliga

22:30 Augsburg - Borussia Dortmund (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:40 Al Akhdoud - Al Najma

17:50 Al Hilal Riyadh - Al Shabab Riyadh (TRT Spor)

20:30 Al Ettifaq - Al Hazm

REKLAM - D&R
İsmail'e İngiliz kancası! Derbide izleyecekler
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
G.Saray'da o isme dev zam! Tam iki katı
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! F.Bahçe Beko İspanya'da kayıp! 00:49
Serdal Adalı'dan transfer sözleri Serdal Adalı'dan transfer sözleri 00:39
Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... Adalı'dan Rafa Silva sözleri! Derbide... 00:39
Adalı'dan bahis açıklaması! Adalı'dan bahis açıklaması! 00:39
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! 00:39
Dursun Özbek: G.Saray böyle bir şeyi kabul edemez Dursun Özbek: G.Saray böyle bir şeyi kabul edemez 00:38
Daha Eski
Derbileri yönetecek hakemler açıklandı! Derbileri yönetecek hakemler açıklandı! 00:39
Bodrum'dan farklı galibiyet! Bodrum'dan farklı galibiyet! 00:39
Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! 00:39
Tur bileti Gaziantep FK'nın! Tur bileti Gaziantep FK'nın! 00:39
Konyaspor 9 kişi turladı! Konyaspor 9 kişi turladı! 00:39
1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 1 milyon TL değerindeki F.Bahçe sorusu! 00:39