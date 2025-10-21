CANLI SKOR ANA SAYFA
Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany'nin sözleşmesi yenilendi!

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany'nin sözleşmesi yenilendi!

Bayern Münih, teknik direktörü Vincent Kompany ile 2029 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. Mayıs 2024’ten beri takımın başında olan Kompany, geçen sezon Bundesliga şampiyonluğunu kazanmıştı. İşte detaylar...

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany'nin sözleşmesi yenilendi!

Almanya ekibi Bayern Münih, Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Kulübün açıklamasında, Mayıs 2024'ten bu yana takımın başında bulunan Kompany ile 2029'a kadar sürecek yeni anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kompany yönetimindeki Bayern Münih, geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşüne yer verilen 39 yaşındaki teknik adam, "Bu kulüpte çok daha uzun süredir çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Bayern Münih'e ilk günden beri bana gösterdikleri güven ve çalışma ortamı için minnettarım ve teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

