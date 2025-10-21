4 büyüklerden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak canice katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında karar çıktı. Cinayeti işleyen iki sanık için tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verilirken olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen iki sanık için beraat ve tahliye kararı verildi.
Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından verilen karar sosyal medyada gündem olurken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, resmi sosyal medya kanalları üzerinden paylaşımda bulundular.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Beşiktaş da UNUTMAYACAK! https://t.co/nmNU5bBso9 pic.twitter.com/l2fLvp1kd8— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 21, 2025
Hiçbirimiz unutmayız… Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet. pic.twitter.com/58VSMOW0IW— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 21, 2025
Galatasaray asla unutmaz Ahmet! pic.twitter.com/3t8OzXav2A— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 21, 2025