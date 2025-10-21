CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol 4 büyüklerden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşımı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesapları 'Mattia Ahmet Minguzzi davası' ile ilgili resmi sosyal medya kanalları üzerinden paylaşımda bulundular. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 16:36 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 18:42
İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak canice katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında karar çıktı. Cinayeti işleyen iki sanık için tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verilirken olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen iki sanık için beraat ve tahliye kararı verildi.

Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından verilen karar sosyal medyada gündem olurken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, resmi sosyal medya kanalları üzerinden paylaşımda bulundular.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR


