Haberler Futbol Kenan’a büyük onur

Kenan’a büyük onur

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülü’ne layık görüldü. Ödül töreni 20 Ekim Pazartesi günü

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Kenan’a büyük onur

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız'a büyük onur... Genç yıldızımız, 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülü'ne layık görüldü. 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödül Töreni, İtalya Kültür Bakanlığı ev sahipliğinde Roma'da düzenlenecek. 20 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek törene, aralarında büyükelçiler, başkonsoloslar, kültür ataşeleri, kamu kurumları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çok sayıda yerli ve yabancı davetli katılacak.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM GELECEK

Bu prestijli gecede, futbolun yaşayan efsanesi Luis Figo ve geleceğin yıldızı olarak parlayan Kenan Yıldız başta olmak üzere, Akdeniz coğrafyasına kültürel, sportif ve sosyal katkılar sunan birçok önemli isme ödül verilecek. Kenan Yıldız, Juventus'ta ve A Milli Takımımızda gösterdiği performansla tüm İtalya'da gündem olurken, aralarında Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester United ve Manchester City'nin de olduğu birçok kulübün transfer listesinde.

