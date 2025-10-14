CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Letonya İngiltere maçı canlı yayın bilgileri | Letonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Elemeleri

Letonya İngiltere maçı canlı yayın bilgileri | Letonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Elemeleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nda Grup K'da, Letonya ve İngiltere arasındaki rövanş maçı, namağlup İngiltere'nin Dünya Kupası biletini cebine koymak için son virajda kritik bir durak olacak. İngiltere grupta lider konumda yer alırken, Letonya 4. sırada ve alt sıralardan kurtulma umuduyla direniyor. Maçın yayın saati ve detayları merak ediliyor. Peki Letonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 14:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Letonya İngiltere maçı canlı yayın bilgileri | Letonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Elemeleri

Letonya - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda İngiltere, Letonya'ya konuk oluyor. Ev sahibinin alt sıralardan kurtulmak için çıkacağı sahada İngiltere ise Dünya Kupası'nı garantilemek için mücadele edecek. Daugava'da oynanacak maçı Yunan hakem Tasos Sidiropoulos yönetecek. Peki Letonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LETONYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya - İngiltere maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Letonya - İngiltere maçı yayın bilgileri!

LETONYA- İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Letonya: Zviedris; Savalnieks, Balodis, Cernomordijs, Jurkovskis, Ciganiks; Zelenkovs, Varslavans; Ikaunieks; Gutkovskis, Sits

İngiltere: Pickford; Konsa, Guehi, Stones, Spence; Anderson, Rice; Saka, Rogers, Rashford; Kane

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Sıra onlarda
DİĞER
Berke Özer’e men cezası verilecek mi? TFF kararını verdi...
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da Başakşehir hazırlığı! Galatasaray'da Başakşehir hazırlığı! 15:17
Olympiakos - Anadolu Efes maçı CANLI izle! Olympiakos - Anadolu Efes maçı CANLI izle! 15:15
Almanya'da 66-0 biten ilginç maç! Almanya'da 66-0 biten ilginç maç! 15:06
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Sıra onlarda F.Bahçe'de yaprak dökümü! Sıra onlarda 15:00
TV8 canlı izle | Türkiye - Gürcistan maçı şifresiz izle TV8 canlı izle | Türkiye - Gürcistan maçı şifresiz izle 14:38
Letonya - İngiltere maçı tüm detayları! Letonya - İngiltere maçı tüm detayları! 14:21
Daha Eski
Türkiye - Gürcistan maçı detayları! Türkiye - Gürcistan maçı detayları! 14:03
Fırtına'ya müjdeli haber! Rizespor maçında... Fırtına'ya müjdeli haber! Rizespor maçında... 13:46
Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası! Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası! 13:29
İtalya - İsrail maçı muhtemel 11'ler! İtalya - İsrail maçı muhtemel 11'ler! 13:24
G.Saray'dan ayrıldı kariyeri bitti! G.Saray'dan ayrıldı kariyeri bitti! 12:04
Estonya - Moldova maçı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler Estonya - Moldova maçı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler 11:51