Letonya İngiltere maçı canlı yayın bilgileri | Letonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Elemeleri

2026 Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda İngiltere, Letonya'ya konuk oluyor. Ev sahibinin alt sıralardan kurtulmak için çıkacağı sahada İngiltere ise Dünya Kupası'nı garantilemek için mücadele edecek. Daugava'da oynanacak maçı Yunan hakem Tasos Sidiropoulos yönetecek. Peki Letonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
LETONYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Letonya - İngiltere maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
LETONYA- İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Letonya: Zviedris; Savalnieks, Balodis, Cernomordijs, Jurkovskis, Ciganiks; Zelenkovs, Varslavans; Ikaunieks; Gutkovskis, Sits
İngiltere: Pickford; Konsa, Guehi, Stones, Spence; Anderson, Rice; Saka, Rogers, Rashford; Kane