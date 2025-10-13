Galler Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri Galler-Belçika maçı CANLI izle!

Galler Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda büyük bir mücadele yaşanacak! Galler, bu akşam Cardiff City Stadyumu'nda taraftarı önünde Belçika'yı ağırlıyor. İki takım da grupta üst sıraları hedefliyor. Galler, 10 puanla üçüncü sırada yer alırken, Belçika 11 puanla ikinci sırada bulunuyor. Lider Kuzey Makedonya ise 12 puanla zirvede. Futbol tutkunları, "Galler Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Gruptaki dengelerin değişeceği bu karşılaşma öncesinde iki ekip de otomatik Dünya Kupası bileti için mücadele ediyor. Karşılaşmanın yayın detayları ve son gelişmeler haberimizde!

GALLER BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler ile Belçika, 2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu kapsamında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te (TSİ) başlayacaktır.

GALLER - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, Türkiye'de dijital yayın platformu olan Exxen üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır. Galler-Belçika maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Galler'in muhtemel ilk 11'i: Darlow; Williams, Rodon, Davies, Dasilva; Ampadu, Cullen; Brooks, Wilson, Johnson; Moore

Belçika'nın muhtemel ilk 11'i: Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Raskin, Onana; Saelemaekers, De Bruyne, Doku; Openda