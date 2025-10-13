CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İrlanda Premier Ligi’nin önemli karşılaşmalarından biri olan Cork CityShelbourne maçı, futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki, Cork City Shelbourne maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm canlı yayın bilgileri, maç öncesi analizler ve takım kadroları haberimizde yer alıyor. Bu kritik mücadeleyi kaçırmamak için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 16:32 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 16:33
Cork City Shelbourne maçı saat kaçta, hangi kanalda? Cork City Shelbourne maçı CANLI izle!

Cork CityShelbourne maçı, İrlanda Premier Ligi'nde heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Cork City Shelbourne maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? sorularının cevabı merak ediliyor. Karşılaşma, taraftarların coşkusu eşliğinde oynanacak ve her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Canlı yayın bilgileri ve maç saati detayları haberimizde sizleri bekliyor. Futbolseverler, "Cork City Shelbourne maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Cork City Shelbourne maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

CORK CITY-SHELBOURNE MAÇI NE ZAMAN?

Cork City ile Shelbourne arasındaki İrlanda Premier Ligi maçı bugün, yani 13 Ekim 2025 Pazartesi günü oynanacaktır.

CORK CITY-SHELBOURNE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 20:00'de (TSİ) başlayacaktır.

ASpor CANLI YAYIN

