Zinedine Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri: İyi bir oyuncu ama...

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Zinedine Zidane, Trento'da düzenlenen spor festivalinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zidane'ın konuşmasında Kenan Yıldız'dan bahsettiği bölüm ise hem İtalyan hem Türk basınında gündem oldu. İşte o açıklamalardan dikkat çeken başlıklar...

"KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLÜ..."

"Dünya Kupası'nda oynadığınız maçlar kariyerinizdeki en önemli maçlardır. Gençken Dünya Kupası'nda oynamayı hayal edersiniz ve bunu başarıp kazandığınızda, tarif edemeyeceğim bir his olur. Gol mü? Çok güzel olsalar da çok fazla gol atmadım. Benim için önemli olanlardan biri Juventus'ta forma giyiyorken yarı final maçında Ajax'a karşı attığım gol. Eşleşmedeki her iki maçı da kazandık. Evimizde 4-1 kazandık, ben gol attım ve orada harika bir performans sergiledim."

"KENDİNİ KANITLAMASI LAZIM"

Efsane isim kendisine yöneltilen "Kenan Yıldız'ı beğeniyor musun?" sorusuna yanıt verdi. Zidane milli futbolcumuz ile ilgili, "Evet, iyi bir oyuncu. Gol atıyor ve kaliteli oynuyor ama hala gelişmesi gerekiyor. Fiziksel olarak güçlenmesi ve kendisini daha fazla kanıtlaması gerekiyor. Hem kendisi hem de Juve adına mutluyum." dedi.

"FUTBOLU BIRAKMAK BENİM İSTEĞİMDİ"

"Zor da olsa kararımı vermiştim. İstediğim buydu. Bitmeyen seyahatler ve sürekli otelde konaklamak beni zorlamaya başladı. Evimde bile otelde gibiydim. 20 yaşındaysanız sorun yok. Bu yüzden 34 yaşında futbolu bıraktım, devam edebilirdim. 2-3 yıl daha oynayabilirdim. Sadece bir kez sakatlandım."

"ANCELOTTI İYİ BİRİ ÇÜNKÜ..."

"Carlo benim arkadaşım. İyi biri çünkü oyuncuları dinlemesini biliyor. Bu yüzden benim için önemli olduğunu söylüyorum çünkü Carlo'dan oyuncularla konuşmayı ve onları dinlemeyi öğrendim."