Haberler Futbol Danimarka-Yunanistan maçı tıkla izle | Danimarka-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 4. haftasında Danimarka ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. 3 karşılaşma sonunda 7 puan ile 1. sırada yer alan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 3 puan ile 3. sırada bulunan Yunanistan ise zorlu deplasmanda kazanarak Dünya Kupası yolunda çıkış arıyor. Futbolseverler merakla, "Danimarka-Yunanistan maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Danimarka-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 09:50
Danimarka-Yunanistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 4. haftasında heyecan dolu bir mücadele Danimarka ile Yunanistan arasında yaşanacak. 3 maç sonunda 7 puan toplayarak grubun lideri konumunda bulunan ev sahibi Danimarka, sahasında güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor ve galibiyetle zirvedeki yerini pekiştirmeyi hedefliyor. Konuk ekip Yunanistan ise grupta 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Futbolseverler, "Danimarka-Yunanistan maçı canlı izle" aramalarıyla maçın canlı yayın detaylarını merak ediyor. Peki, Danimarka-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Danimarka-Yunanistan maçı

DANİMARKA-YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 4. haftasında oynanacak Danimarka-Yunanistan maçı 12 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Danimarka-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta

DANİMARKA-YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Danimarka-Yunanistan maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Danimarka-Yunanistan maçı hangi kanalda

DANİMARKA-YUNANİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Danimarka: Schmeichel; Christensen, Andersen, Vestergaard; Maehle, Norgaard, Hjulmand, Dorgu; Dreyer, Damsgaard; Hojlund

Yunanistan: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Zafeiris, Kourbelis; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Ioannidis

