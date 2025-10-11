CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sırbistan Arnavautluk maçı detayları | Sırbistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Sırbistan Arnavautluk maçı detayları | Sırbistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda yer alan Sırbistan, evinde Arnavutluk'u konuk ediyor. İlk üç maçından yedi puan toplayan ev sahibi ekip üçüncü sırada yer alırken konuk takım ise 8 puanla 2. sırada bulunuyor. Gradski Stadion Dubocica'da oynanacak karşılaşmayı hakem Istvan Kovacs yönetecek. Sırbistan - Arnavutluk maçı yayın saati, canlı yayın kanalı, ve muhtemel 11'lerini haberimizde derledik.

11 Ekim 2025 Cumartesi
Sırbistan Arnavautluk maçı detayları | Sırbistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Sırbistan - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Elemeleri K Grubu'nda heyecan devam ediyor. 7 puanla grubun üçüncü takımı Sırbistan, Arnavutluk'u ağırlayacak. Son maçında İngiltere'ye karşı beş gol yiyerek K Grubu'nda lider olma umutlarını yitiren ev sahibi takım, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Şimdiye dek Dünya Kupası finaline katılma şansı bulamayan Arnavutluk ise 2024'te grup aşamasında elenmesinin ardından bu kez finali görmeyi planlıyor. İşte Sırbistan - Arnavutluk maçı detayları...

SIRBİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sırbistan - Arnavutluk maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sırbistan - Arnavutluk maçı yayın bilgileri!

SIRBİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sırbistan: Petrovic; Erakovic, Veljkovic, Pavlovic; Maksimovic, Gudelj; Nedeljkovic, Zivkovic, Ilic, Kostic; Vlahovic

Arnavutluk: Strakoşa; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Shehu, Laci; Broja, Manaj, Bayrami

