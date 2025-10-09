CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İskoçya 3-1 Yunanistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İskoçya 3-1 Yunanistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İskoçya, sahasında Yunanistan'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 23:58
İskoçya 3-1 Yunanistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İskoçya ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İskoçya'ya galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Christie, 80. dakikada Ferguson ve 90+3. dakikada Dykes kaydetti. Yunanistan'ın tek golüyse 62. dakikada Tsimikas'tan geldi.

İskoçya bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek averaj farkıyla 2. sırada yer aldı. Gruptaki 2. yenlgisini alan Yunanistan ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

C Grubu'ndaki diğer maçta Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 mağlup etti.

