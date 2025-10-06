CANLI SKOR ANA SAYFA
Derbi F.Bahce'nin

Derbi F.Bahce'nin

Kadınlar Süper Ligi’nde Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş’ı Marta Gox’un golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Derbi F.Bahce’nin
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan maçı, Sarı-Lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan 10. dakikada ve 67. dakikada Marta Gox kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 16. dakikada Esra Manya'dan geldi. Bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğuna oturdu. Ligde ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 6 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.
SON DAKİKA
