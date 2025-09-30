CANLI SKOR ANA SAYFA
FIFA'dan skandal İsrail kararı!

Gazze'de soykırım gerçekleştiren katil İsrail'in futbol müsabakalarından men edilmesi için çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası UEFA, İsrail Milli Takımı ve kulüp takımlarını men etme yönünde oylama gerçekleştirecek. Ancak, FIFA'nın skandal bir karar almaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 19:59 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 20:01
Filistin halkına yönelik soykırımı sonrası bütün dünyanın tepkisini toplayan katil İsrail'in milli takım ve kulüpler bazında spor müsabakalarından men edilmesi için çalışmalar sürüyır.

UEFA, İsrail'in Uluslar Ligi, Avrupa şampiyonası ve Avrupa kupalarından men edilmesi ile ilgili oylama gerçekleştireceği bilgisi kısa süre önce paylaşılmıştı.

Oylamadan men kararı çıkarsa İsrail erkek ve kadın milli takımları Uluslar Ligi'nden, Maccabi Tel Aviv ise Avrupa Ligi'nden çıkarılacak.

FIFA'DAN SKANDAL KARAR

The Guardian'ın haberine göre, UEFA'nın aksine, FIFA, İsrail'i Dünya Kupası'ndan men etmeye yanaşmıyor.

Bu sebeple, İsrail sadece UEFA'nın kontrolündeki müsabakalardan men edilecek.

Dünya Kupası konusunda UEFA'nın FIFA ile işbirliği içinde bir duruş sergileyeceğini belirten The Guardian, UEFA'nın kendi kararı doğrultusunda İsrail'i Dünya Kupası elemelerinden men etmesinin politik anlamda karmaşık bir karar olması sebebiyle bundan sakındığını da yazdı.

Kısacası, UEFA men kararı alsa bile Dünya Kupası elemelerinde bu men kararının geçerliliği olmayacak..

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada e Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

