FIFA'dan skandal İsrail kararı!

Filistin halkına yönelik soykırımı sonrası bütün dünyanın tepkisini toplayan katil İsrail'in milli takım ve kulüpler bazında spor müsabakalarından men edilmesi için çalışmalar sürüyır.

UEFA, İsrail'in Uluslar Ligi, Avrupa şampiyonası ve Avrupa kupalarından men edilmesi ile ilgili oylama gerçekleştireceği bilgisi kısa süre önce paylaşılmıştı.

Oylamadan men kararı çıkarsa İsrail erkek ve kadın milli takımları Uluslar Ligi'nden, Maccabi Tel Aviv ise Avrupa Ligi'nden çıkarılacak.

FIFA'DAN SKANDAL KARAR

The Guardian'ın haberine göre, UEFA'nın aksine, FIFA, İsrail'i Dünya Kupası'ndan men etmeye yanaşmıyor.

Bu sebeple, İsrail sadece UEFA'nın kontrolündeki müsabakalardan men edilecek.

Dünya Kupası konusunda UEFA'nın FIFA ile işbirliği içinde bir duruş sergileyeceğini belirten The Guardian, UEFA'nın kendi kararı doğrultusunda İsrail'i Dünya Kupası elemelerinden men etmesinin politik anlamda karmaşık bir karar olması sebebiyle bundan sakındığını da yazdı.

Kısacası, UEFA men kararı alsa bile Dünya Kupası elemelerinde bu men kararının geçerliliği olmayacak..

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada e Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.