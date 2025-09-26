CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Carlo Ancelotti'nin kitabından çarpıcı Mourinho sözleri! "Tükenmiş biriydi"

Carlo Ancelotti'nin kitabından çarpıcı Mourinho sözleri! "Tükenmiş biriydi"

Brezilya'nın teknik direktörlüğünü yapan Carlo Ancelotti'nin 'The Dream' isimli otobiyografi kitabı yayımlandı. İtalyan çalıştırıcının Jose Mourinho ile ilgili sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 18:15 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 18:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Carlo Ancelotti'nin kitabından çarpıcı Mourinho sözleri! "Tükenmiş biriydi"

Real Madrid'den ayrılarak Brezilya'nın teknik direktörlüğünü yapan Carlo Ancelotti'nin 'The Dream' adlı otobiyografi kitabı yayımlandı.

İtalyan çalıştırıcının kitabındaki Jose Mourinho ile ilgili sözleri gündem oldu.

İşte Mourinho hakkındaki o bölümler...

"TÜKENMİŞ BİRİYDİ"

"Abramovich'in gönderdiği Mourinho'nun Inter'ine elendik. Ertesi gün Abramovich sadece benimle değil, tüm takımla konuştu. Benim sorunum, Mourinho'nun zaferinin Abramovich ile olan ilişkilerim için iyi olmamasıydı. Ben Mourinho'nun panzehiri olmalıydım: sakin, ölçülü ve dramın ardından takımı yeniden canlandırabilecek biri. Abramovich'e göre Jose Mourinho tükenmiş biriydi."

"ABRAMOVIC'İ UTANDIRMIŞTIM"

"Onun senaryoyu bozmasına izin verdim. Kulüp sahibini utandırmıştım. Abramovich beni Avrupa'daki başarı veya başarısızlığımla değerlendiriyordu ve Şampiyonlar Ligi bana işimi kaybettirdi. Torres onun kişisel transferiydi ve onu oyundan almak kulüp sahibine doğrudan bir isyandı. Bir an için, nihayetinde kulüp sahibinin yenilmeyeceğini unutmuştum." ifadeleri yer aldı.

G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!
REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
DİĞER
Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e tam destek! "Her zaman biz"
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
Ferdi'den çarpıcı itiraf: Sakatken gol attım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rebecca Allen F.Bahçe'de! Rebecca Allen F.Bahçe'de! 17:43
Beşiktaş 4 futbolcuyla imzaladı! Beşiktaş 4 futbolcuyla imzaladı! 17:41
Türkoğlu en iyi 5'ini açıkladı! Türkoğlu en iyi 5'ini açıkladı! 16:24
Ferdi'den çarpıcı itiraf: Sakatken gol attım Ferdi'den çarpıcı itiraf: Sakatken gol attım 16:24
F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! 16:14
Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? 16:07
Daha Eski
Sakaryaspor'da kadro dışı kararı! Sakaryaspor'da kadro dışı kararı! 16:07
Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! 15:38
Defne tarihe geçti! Tam 4 altın madalya... Defne tarihe geçti! Tam 4 altın madalya... 15:26
Saran F.Bahçeli futbolcularla bir araya geldi Saran F.Bahçeli futbolcularla bir araya geldi 15:18
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 15:12
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu mu? ZTK 3. eleme turu maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu mu? ZTK 3. eleme turu maçları ne zaman oynanacak? 15:09