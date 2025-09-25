CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Shabab-Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Ligi

Al Shabab-Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Ligi

Suudi Arabistan Pro Ligi 4. haftasında Al Shabab ile Al Kholood karşı karşıya gelecek. Ligde iddialı bir konumda yer almayı hedefleyen iki takım da ligin ilk haftalarını kayıpsız geçmeyi amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, heyecan dolu karşılaşmada 3 puan alarak sezona devam etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise "Al Shabab-Al Kholood maçı nasıl izlenir?" ve "Al Shabab-Al Kholood maçı canlı izle" konularını araştırmayı sürdürüyor. Peki, Al Shabab-Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 16:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Shabab-Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Ligi

Al Shabab-Al Kholood maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Al Shabab, sahasında güçlü rakibi Al Kholood'u konuk edecek. Ligde üst sıraları hedefleyen iki takım da sezona istikrarlı bir başlangıç yapmanın peşinde. İlk haftaları kayıpsız atlatmak isteyen taraflar, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yoluna moralli bir şekilde devam etmeyi planlıyor. Taraftarlar ise büyük bir merakla, "Al Shabab-Al Kholood maçı canlı izle" ve "Al Shabab-Al Kholood maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Al Shabab-Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL SHABAB-AL KHOLOOD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 4. haftasında oynanacak Al Shabab-Al Kholood maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 18.25'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM
G.Saray'a Osimhen müjdesi!
DİĞER
Minik Atlas ilk kez görüldü! Zeynep Tuğçe Bayat oğlunun yüzünü paylaştı! "Annesinin kopyası"
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?
Oulai: Trabzonspor'a gelme amacım...
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine gelecek isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Oulai konuşuyor | CANLI Trabzonspor'da Oulai konuşuyor | CANLI 15:43
Al Khaleej-Al Taawon maçı ne zaman? Al Khaleej-Al Taawon maçı ne zaman? 15:37
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 15:28
Real Oviedo-Barcelona maçı saat kaçta? Real Oviedo-Barcelona maçı saat kaçta? 15:13
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 15:04
Osasuna-Elche maçı ne zaman? Osasuna-Elche maçı ne zaman? 14:41
Daha Eski
Milli yüzücüden bir altın daha! Milli yüzücüden bir altın daha! 14:37
Buruk G.Saray'da bir ilki başarabilir! Buruk G.Saray'da bir ilki başarabilir! 14:28
Aston Villa-Bologna maçı ne zaman? Aston Villa-Bologna maçı ne zaman? 14:06
MHK'dan AVAR 2 kararı! MHK'dan AVAR 2 kararı! 13:52
İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın enleri! İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın enleri! 13:34
Fırtına'da Olaigbe mesaisi! Fırtına'da Olaigbe mesaisi! 12:53