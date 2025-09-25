CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Hilal-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Ligi

Al Hilal-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Ligi

Suudi Arabistan Pro Ligi 4. haftasında Al Hilal ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Ligde iddialı bir konumda yer almayı hedefleyen iki takım da ligin ilk haftalarını kayıpsız geçmeyi amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, heyecan dolu karşılaşmada 3 puan alarak sezona devam etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise "Al Hilal-Al Akhdoud maçı nasıl izlenir?" ve "Al Hilal-Al Akhdoud maçı canlı izle" konularını araştırmayı sürdürüyor. Peki, Al Hilal-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

25 Eylül 2025 Perşembe 16:29
Al Hilal-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Ligi

Al Hilal-Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Al Hilal, sahasında güçlü rakibi Al Akhdoud'u konuk edecek. Ligde üst sıraları hedefleyen iki takım da sezona istikrarlı bir başlangıç yapmanın peşinde. İlk haftaları kayıpsız atlatmak isteyen taraflar, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yoluna moralli bir şekilde devam etmeyi planlıyor. Taraftarlar ise büyük bir merakla, "Al Hilal-Al Akhdoud maçı canlı izle" ve "Al Hilal-Al Akhdoud maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Al Hilal-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL HILAL-AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 4. haftasında oynanacak Al Hilal-Al Akhdoud maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

