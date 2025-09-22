CANLI SKOR ANA SAYFA
Ballon d'Or ödülünün sahibi Ousmane Dembele!

Futbolun en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or 2025'te yılın futbolcusu ödülünün sahibi Ousmane Dembele oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 00:08
Futbolun en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or 2025 sahiplerini buldu. Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembélé, yılın en iyi oyuncusu seçilerek kariyerinin en büyük bireysel başarısını yaşadı.

DEMBELE ZİRVEDE

Geçtiğimiz sezon PSG ile Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 5 kupa kazanan Dembélé, ödül töreninde ilk 3'e kalan Vitinha ve Lamine Yamal'ı geride bırakarak zafere ulaştı.

Fransız yıldız ödül konuşmasında şu sözleri söyledi: "Luis Enrique benimle çok özel şekilde ilgilendi. Kariyerimin en önemli isimlerinden biri oldu. Harika bir sezon geçirdik, bu kupaları birlikte kazandık. Bireysel bir ödül ama buraya kolektif çalışmanın sonucu olarak geldim."

İLK 10'DA YILDIZLAR GEÇİDİ

Ballon d'Or sıralamasında ilk 10'da yer alan isimler şu şekilde oldu:

Dembélé (PSG)

Mbappé (PSG)

Palmer (Chelsea)

Yamal (Barcelona)

Vitinha (PSG)

Nuno Mendes (PSG)

Donnarumma (PSG)

Hakimi (PSG)

Salah (Liverpool)

Raphinha (Barcelona)

DİĞER ÖDÜLLER

Ballon d'Or gecesinde farklı kategorilerde ödüller de sahiplerini buldu:

Kopa Trophy (Yılın Genç Oyuncusu): Lamine Yamal – Bu ödülü üst üste iki kez kazanan tarihteki ilk futbolcu oldu. (İlk 5: Yamal, Doué, Neves, Estevao, Kenan Yıldız)

Johan Cruyff Trophy (Yılın Teknik Direktörü): Luis Enrique (PSG)

Yashin Trophy (Yılın Kalecisi): Gianluigi Donnarumma (PSG)

Gerd Müller Trophy (Yılın Forveti): Viktor Gyökeres (Arsenal)

Kadınlar Ballon d'Or: Aitana Bonmatí – Üst üste 3. kez dünyanın en iyisi seçildi.

