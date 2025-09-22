CANLI SKOR ANA SAYFA
Ballon d'Or 2025 aday listesi belirlendi!

Ballon d'Or 2025 aday listesi belirlendi!

Futbolun en iyilerinin seçildiği Ballon d'Or Ödül Töreni heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin her yıl merakla beklediği bu prestijli organizasyon, 22 Eylül saat 22:00'da gerçekleşecek.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 12:14 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 12:30
Ballon d'Or 2025 aday listesi belirlendi!

PARIS'TEN DOKUZ İSİM LİSTEDE

Paris'te gerçekleşecek törende 30 kişilik aday listesi arasında futbolun en büyük yıldızları yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan Manchester City'nin genç yeteneği Rodri, talihsiz sakatlığı nedeniyle bu yıl listede yok. Real Madrid'in yıldız oyuncuları Bellingham, Mbappe, Vinicius Jr. güçlü adaylar arasında öne çıkıyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den tam dokuz ismin aday listesinde olması dikkat çekiyor. Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise bu yıl favori adaylar arasında yer alıyor. Genç oyuncu ödülü kazanması halinde 19 yaşında bu ödülü alan Ronaldo'yu geride bırakarak bunu başaran en genç oyuncu olarak tarihe geçecek.

KENAN YILDIZ KOPA TROPHY LİSTESİNDE

Milli Takımın ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik listesinde kendine yer buldu. Geçtiğimiz yıl Arda Güler'in aday gösterildiği Kopa Trophy'de bu yıl ise Juventus'daki yükselişini sürdüren 20 yaşındaki Kenan Yıldız dikkat çekti. Listede ayrıca Lamine Yamal, Désiré Doué, João Neves ve Pau Cubarsí gibi genç yıldızlar da dikkat çekiyor.

2025 Ballon d'Or adayları ise şu şekilde:

Ousmane Dembélé (PSG ve Fransa)

Gianluigi Donnarumma (PSG ve İtalya)

Jude Bellingham (Real Madrid ve İngiltere)

Désiré Doué (PSG ve Fransa)

Denzel Dumfries (Internazionale ve Hollanda)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund ve Gine)

Erling Haaland (Manchester City ve Norveç)

Viktor Gyökeres (Arsenal ve İsveç)

Achraf Hakimi (PSG ve Fas)

Harry Kane (Bayern Münih ve İngiltere)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG ve Gürcistan)

Robert Lewandowski (Barcelona ve Polonya)

Alexis Mac Allister (Liverpool ve Arjantin)

Lautaro Martinez (Internazionale ve Arjantin)

Scott McTominay (Napoli ve İskoçya)

Kylian Mbappé (Real Madrid ve Fransa)

Nuno Mendes (PSG ve Portekiz)

Joao Neves (PSG ve Portekiz)

Pedri (FC Barcelona ve İspanya)

Cole Palmer (Chelsea ve İngiltere)

Michael Olise (Bayern Münih ve Fransa)

Raphinha (Barcelona ve Brezilya)

Declan Rice (Arsenal ve İngiltere)

Fabián Ruiz (PSG ve İspanya)

Lamine Yamal (Barcelona ve İspanya)

Florian Wirtz (Liverpool ve Almanya)

Vitinha (PSG ve Portekiz)

Vinícius Júnior (Real Madrid ve Brezilya)

Virgil van Dijk (Liverpool ve Hollanda)

Mohamed Salah (Liverpool ve Mısır)

