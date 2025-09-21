CANLI SKOR ANA SAYFA
Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı

Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibi Brighton'un formasını terleten futbolcu kariyerinde bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 14:08
Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton ile Tottenham kozlarını paylaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun formasını terlettiği Brighton rakibi ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Bu mücadelede milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

İngiliz ekibindeki ilk sezonunun büyük bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran Ferdi, bu sezon yeniden kadroya dönmüştü.

Ferdi Kadıoğlu, Tottenham karşılaşmasıyla 10 ay sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Milli yıldız, Tottenham karşısında gösterdiği performansla maçın oyuncusu oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tottenham karşısındaki performansıyla Ferdi, maçın oyuncusu" ifadeleri yer aldı.

Ferdi, Brighton kariyerinde bu ödüle ilk kez layık görüldü.

SON DAKİKA
