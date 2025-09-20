CANLI | Vanspor FK-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vanspor FK Sivasspor maçı, Trendyol 1. Lig'de haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. Taraftarlar, Vanspor FK Sivasspor maçı ne zaman ve hangi kanalda sorularını araştırıyor. 20 Eylül'de oynanacak Vanspor FK Sivasspor maçı, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek ve canlı yayınla ekranlara gelecek. Peki, Vanspor FK-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

VANSPOR FK-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vanspor FK Sivasspor maçı, 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

VANSPOR FK SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.