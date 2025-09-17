CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!

Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho için Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında tecrübeli teknik adamın yeni takımı duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 08:56
Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı 3-2 mağlup etti. 2 farklı yenilgiden geri dönere tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alan Azerbaycan ekibinin zaferi sonrası Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi.

Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!

A Bola'da yer alan habere göre Benfica, Bruno Lage'ın görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtmak istiyor.

Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği Portekizli çalıştırıcının Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!

Karabağ maçının ardından açıklamalarda bulunan Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho iddialarıyla ilgili olarak, "Burada isimlerden bahsetmenin bir anlamı yok. Benfica'nın şu anda bir teknik direktörü yok. Maçtan sonra yaşanan tek şey Bruno Lage ile yapılan görüşme ve dolayısıyla Bruno Lage'ın ayrılışıydı. Bugün ne bir teknik direktör atandı ne de gelecekte Benfica'yı temsil edecek bir teknik direktörden bahsedildi.

Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!

İŞTE O HABER

Barış Alper Yılmaz'a dev zam!
