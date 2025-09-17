Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho için Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında tecrübeli teknik adamın yeni takımı duyuruldu. İşte ayrıntılar...
Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı 3-2 mağlup etti. 2 farklı yenilgiden geri dönere tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini alan Azerbaycan ekibinin zaferi sonrası Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi.
A Bola'da yer alan habere göre Benfica, Bruno Lage'ın görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtmak istiyor.
Fenerbahçe'nin görevine son verdiği Portekizli çalıştırıcının Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Karabağ maçının ardından açıklamalarda bulunan Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho iddialarıyla ilgili olarak, "Burada isimlerden bahsetmenin bir anlamı yok. Benfica'nın şu anda bir teknik direktörü yok. Maçtan sonra yaşanan tek şey Bruno Lage ile yapılan görüşme ve dolayısıyla Bruno Lage'ın ayrılışıydı. Bugün ne bir teknik direktör atandı ne de gelecekte Benfica'yı temsil edecek bir teknik direktörden bahsedildi.