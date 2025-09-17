Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!

Karabağ maçının ardından açıklamalarda bulunan Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho iddialarıyla ilgili olarak, "Burada isimlerden bahsetmenin bir anlamı yok. Benfica'nın şu anda bir teknik direktörü yok. Maçtan sonra yaşanan tek şey Bruno Lage ile yapılan görüşme ve dolayısıyla Bruno Lage'ın ayrılışıydı. Bugün ne bir teknik direktör atandı ne de gelecekte Benfica'yı temsil edecek bir teknik direktörden bahsedildi.