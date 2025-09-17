CANLI SKOR ANA SAYFA
Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu 2. turunda Elazığspor ile 12 Bingöl Spor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, turu geçmeyi hedefleyen iki takım da hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 10:46
Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Elazığspor-12 Bingöl Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Elazığspor ile 12 Bingöl Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ELAZIĞSPOR-12 BİNGÖL SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ELAZIĞSPOR-12 BİNGÖL SPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

