Shabab Al Ahli-Tractor FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda Shabab Al Ahli ile Tractor FC kozlarını paylaşacak. Grup etabının ilk maçında sahaya çıkacak iki ekip de, turnuvaya galibiyetle başlayarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanacak bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği müsabakalar arasında yer alıyor. Özellikle, "Shabab Al Ahli-Tractor FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi sorular gündem olmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

SHABAB AL AHLI-TRACTOR FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda oynanacak Shabab Al Ahli-Tractor FC maçı 16 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Spor SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.