Bugünkü maçlar 15 Eylül 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

Trendoyol 1. Lig

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor

La Liga

22.00 Espanyol-Mallorca

Serie A

19.30 Hellas Verona-Cremonese

21.45 Como-Genoa

AFC Şampiyonlar Ligi Elit - Batı Grubu

16.45 Al Sharjah-Al Gharafa

19.00 Al Wahda-Al Ittihad

21.15 Al Ahli-Nasaf Qarshi

21.15 Al Shorta-Al Sadd

