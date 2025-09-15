Bugünkü maçlar 15 Eylül 2025 Pazartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
15 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)
Trendoyol 1. Lig
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor
La Liga
Serie A
19.30 Hellas Verona-Cremonese
AFC Şampiyonlar Ligi Elit - Batı Grubu
16.45 Al Sharjah-Al Gharafa
19.00 Al Wahda-Al Ittihad
21.15 Al Ahli-Nasaf Qarshi
21.15 Al Shorta-Al Sadd
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...