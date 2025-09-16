CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugünkü maçlar 16 Eylül 2025 Salı | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 16 Eylül 2025 Salı | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 16 Eylül Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 07:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 16 Eylül 2025 Salı | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

13.30 Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor (A Spor)

14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor

14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere

15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK

15.00 Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor

15.00 Kestel Çilekspor-Fethiyespor

15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK (A Spor)

18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (A Spor)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor

20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK (A Spor)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise (Tabii ve TRT Spor)

22.00 Real Madrid-Marsilya

22.00 Tottenham-Villarreal (Tabii ve TRT Spor)

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

İngiltere Lig Kupası 3. Tur

21.45 Sheffield Wednesday-Grimsby Town

22.00 Brentford-Aston Villa

22.00 Crystal Palace-Millwall

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu

19.00 Shabab Al Ahli-Tractor FC

21.15 Al Hilal-Al Duhail

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Doğu Grubu

10.45 Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima

13.00 Machida Zelvia-FC Seoul

13.00 Gangwon-Shanghai Shenhua

15.15 Buriram United-Johor DT

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

