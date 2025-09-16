Bugünkü maçlar 16 Eylül 2025 Salı | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
16 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur
13.30 Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor (A Spor)
14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor
14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere
15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK
15.00 Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor
15.00 Kestel Çilekspor-Fethiyespor
15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK (A Spor)
18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (A Spor)
19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor
20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK (A Spor)
UEFA Şampiyonlar Ligi
19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise (Tabii ve TRT Spor)
22.00 Real Madrid-Marsilya
22.00 Tottenham-Villarreal (Tabii ve TRT Spor)
22.00 Benfica-Karabağ
22.00 Juventus-Borussia Dortmund
İngiltere Lig Kupası 3. Tur
21.45 Sheffield Wednesday-Grimsby Town
22.00 Brentford-Aston Villa
22.00 Crystal Palace-Millwall
AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu
19.00 Shabab Al Ahli-Tractor FC
21.15 Al Hilal-Al Duhail
AFC Şampiyonlar Ligi Elit Doğu Grubu
10.45 Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima
13.00 Machida Zelvia-FC Seoul
13.00 Gangwon-Shanghai Shenhua
15.15 Buriram United-Johor DT
