Bugünkü maçlar 17 Eylül 2025 Çarşamba | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Eylül Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
17 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig - 1. Hafta Erteleme Maçları
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (beIN Sports 3)
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)
Trendyol Süper Lig - 3. Hafta Erteleme Maçları
20.00 Samsunspor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur
14.00 Karadeniz Ereğli Belediye-Bursaspor (A Spor)
14.30 Dersimspor-Şanlıurfaspor
14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK
14.30 Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK
15.00 Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK
15.00 Belediye Kütahyaspor-Altınordu
15.00 Erbaaspor-Pazarspor
15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor
15.00 Galata-Beykoz Anadolu
15.00 Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor
15.00 Karabük İdmanyurdu Spor-Güzide Gebze SK
15.00 Kepezspor FAŞ-Denizli İY Güreller
15.00 Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklalspor
15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeniçarıspor
15.00 Somaspor-Çankaya SK
15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor
16.00 Sivasspor-Şiran Yıldızspor (A Spor)
18.00 Elazığspor-12 Bingölspor (A Spor)
19.00 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor
19.00 Balıkesirspor-Yeşil Yalova FK
19.00 Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş.
19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırımspor
19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu SF
19.00 Niğde Belediye Spor-68 Aksaray Belediyespor
19.00 Orduspor 1967 SK-Sebat Gençlik SK
UEFA Şampiyonlar Ligi
19.45 Olympiakos-Pafos FC
19.45 Slavia Prag-Bodo/Glimt (Tabii ve TRT Spor)
22.00 Bayern Münih-Chelsea
22.00 Liverpool-Atletico Madrid
22.00 PSG-Atalanta
22.00 Ajax-Inter (Tabii ve TRT 1)
