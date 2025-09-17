Bugünkü maçlar 17 Eylül 2025 Çarşamba | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Eylül Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig - 1. Hafta Erteleme Maçları

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (beIN Sports 3)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)

Trendyol Süper Lig - 3. Hafta Erteleme Maçları

20.00 Samsunspor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

14.00 Karadeniz Ereğli Belediye-Bursaspor (A Spor)

14.30 Dersimspor-Şanlıurfaspor

14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK

14.30 Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK

15.00 Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK

15.00 Belediye Kütahyaspor-Altınordu

15.00 Erbaaspor-Pazarspor

15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor

15.00 Galata-Beykoz Anadolu

15.00 Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor

15.00 Karabük İdmanyurdu Spor-Güzide Gebze SK

15.00 Kepezspor FAŞ-Denizli İY Güreller

15.00 Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklalspor

15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeniçarıspor

15.00 Somaspor-Çankaya SK

15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor

16.00 Sivasspor-Şiran Yıldızspor (A Spor)

18.00 Elazığspor-12 Bingölspor (A Spor)

19.00 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor

19.00 Balıkesirspor-Yeşil Yalova FK

19.00 Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş.

19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırımspor

19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu SF

19.00 Niğde Belediye Spor-68 Aksaray Belediyespor

19.00 Orduspor 1967 SK-Sebat Gençlik SK

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 Olympiakos-Pafos FC

19.45 Slavia Prag-Bodo/Glimt (Tabii ve TRT Spor)

22.00 Bayern Münih-Chelsea

22.00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 PSG-Atalanta

22.00 Ajax-Inter (Tabii ve TRT 1)

