CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 18 Eylül Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 07:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

14.30 Düzcespor-Pendikspor (A Spor)

17.00 Giresunspor-52 Orduspor FK (A Spor)

20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (A Spor)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

19.45 Club Brugge-Monaco (Tabii ve TRT 1)

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting CP-Kairat

22.00 Manchester City-Napoli

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)

Suudi Arabistan Pro Lig

18.40 Al Taawon-Al Ettifaq

18.40 Al Kholood-Damac FC

21.00 Neom SC-Al Akhdoud

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Mourinho'dan Ali Koç sözleri!
DİĞER
Okan Buruk'tan Frankfurt maçı öncesi Osimhen açıklaması: "Kendisinden gelen geri bildirim..."
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Ali Koç sözleri! Mourinho'dan Ali Koç sözleri! 01:10
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:10
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! 01:10
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda! F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda! 01:10
F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! 01:10
Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 01:10
Daha Eski
F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! 01:09
F.Bahçe tribünlerinde “Ali Koç istifa” sesleri! F.Bahçe tribünlerinde “Ali Koç istifa” sesleri! 01:09
Başakşehir 3 puanla tanıştı! Başakşehir 3 puanla tanıştı! 01:09
Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri! Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri! 01:09
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:09
Ve Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! Ve Mourinho'nun yeni adresi belli oldu! 01:09