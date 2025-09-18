Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
18 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur
14.30 Düzcespor-Pendikspor (A Spor)
17.00 Giresunspor-52 Orduspor FK (A Spor)
20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (A Spor)
UEFA Şampiyonlar Ligi
19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
19.45 Club Brugge-Monaco (Tabii ve TRT 1)
22.00 Newcastle United-Barcelona
22.00 Sporting CP-Kairat
22.00 Manchester City-Napoli
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)
Suudi Arabistan Pro Lig
18.40 Al Taawon-Al Ettifaq
18.40 Al Kholood-Damac FC
21.00 Neom SC-Al Akhdoud
