İstanbulspor evinde Sivasspor'u mağlup etti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor, Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Sivasspor'un golü 17. dakikada Emirhan Başyiğit'ten gelirken İstanbulspor'un gollerini 58. dakikada David Sambissa ve 79. dakikada Vefa Temel kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligde 9 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı ve 18 puanla 15. sıraya yükseldi.

Özbelsan Sivasspor ise ligde çıktığı son 5 maçın 3'ünden yenik ayrılmış oldu ve 20 puanda kaldı.