Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor evinde Sivasspor'u mağlup etti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İstanbulspor evinde Sivasspor'u mağlup etti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan İstanbulspor 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 21:09
İstanbulspor evinde Sivasspor'u mağlup etti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor, Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Sivasspor'un golü 17. dakikada Emirhan Başyiğit'ten gelirken İstanbulspor'un gollerini 58. dakikada David Sambissa ve 79. dakikada Vefa Temel kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligde 9 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı ve 18 puanla 15. sıraya yükseldi.

Özbelsan Sivasspor ise ligde çıktığı son 5 maçın 3'ünden yenik ayrılmış oldu ve 20 puanda kaldı.

