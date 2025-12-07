CANLI SKOR ANA SAYFA
Borussia Dortmund evinde Hoffenheim'ı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Borussia Dortmund evinde Hoffenheim'ı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim'i konuk etti. Borussia Dortmund bu karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 21:33
Borussia Dortmund evinde Hoffenheim'ı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti.

Dortmund'un gollerini; 43. dakikada Julian Brandt ve 60. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, Bundesliga'da 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve puanını 28'e çıkartarak 3. sırada yer aldı.

Hoffenheim ise ligde 6 maçın ardından ilk kez yenildi ve 23 puanda kaldı. Mavi-beyazlılar, ligde 5. sırada bulunuyor.

