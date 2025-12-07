Borussia Dortmund evinde Hoffenheim'ı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti.

Dortmund'un gollerini; 43. dakikada Julian Brandt ve 60. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, Bundesliga'da 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve puanını 28'e çıkartarak 3. sırada yer aldı.

Hoffenheim ise ligde 6 maçın ardından ilk kez yenildi ve 23 puanda kaldı. Mavi-beyazlılar, ligde 5. sırada bulunuyor.