Ernest Muçi: Sezonun en zor deplasmanıydı

Trendyol Süper Lig'İn 15. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'da Ernest Muçi, maçın ardından konuştu.
İŞTE O SÖZLER:Takımımla gurur duyuyorum. Belki de sezonun en zor deplasmanına çıktık. Büyük bir 3 puan kazandık. Bu galibiyet bir sonraki maç için bizi daha da aç olmaya itiyor. İşlerin benim adıma iyi gitmesi beni çok mutlu ediyor tabii ki. Bu da beni daha fazla, daha sıkı çalışmaya itiyor. Bu tür dönemler insana her zaman daha büyük ve daha önemli şeylerin hayalini kurdurur.