Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Ozan Tufan: O pozisyon aklıma geldikçe...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 22:40
Trendyol Süper Lig'İn 15. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'da Ozan Tufan, maçın ardından konuştu.

İŞTE OZAN TUFAN'IN AÇIKLAMALARI:

10 kişi kaldığımız zaman da çok iyi mücadele ettik. Onuachu'nun defansa gelip yardım etmesi ve diğer takım arkadaşlarımızın bunu görüp katkı vermesi hepimizi mutlu etti. Şehir ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu sürdürdükçe, maç maç ilerledikçe ışığı görebiliyorum.

Yaşanan karambol hakkında: O pozisyon aklıma geldikçe yüreğim ağzıma geliyor. Hepimiz can havliyle gittik.

Göztepe taraftarı bizi çok iyi ağırladı. Bizi alkışlayarak uğurladılar. Onlara çok teşekkür ederiz. En büyük teşekkür de taraftarımıza, hep bizim yanımızdalardı.

Trabzonspor zirveyi karıştırdı!
Trabzonspor İzmir'de kazandı!
Trabzonspor’a iki kötü haber! Beşiktaş maçında oynayamayacaklar...
Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!
Trabzonspor 10 kişi kaldı
G.Saray'dan Bursa'daki olaylar için açıklama!
